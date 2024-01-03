https://sputnik-georgia.ru/20240103/skolko-chelovek-postradali-ot-pirotekhniki-v-gruzii-v-novogodnie-dni-285419262.html

Сколько человек пострадали от пиротехники в Грузии в новогодние дни

Сколько человек пострадали от пиротехники в Грузии в новогодние дни

В этом году у пациентов были более серьезные травмы, чем в прошлом, сообщил врач 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T14:29+0400

2024-01-03T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Десятки граждан пострадали от пиротехники в новогодние дни в Грузии, некоторым пришлось ампутировать кисти рук и пальцы, сообщает телекомпания "Рустави 2". Пострадавшие от пиротехники были доставлены в клиники. Некоторых из них уже выписали домой, другие остаются в медицинских учреждениях. Только в городе Рустави (регион Квемо Картли) в новогоднюю ночь в клинику с различными травмами доставили восемь человек. Среди них есть несовершеннолетние шести и 16 лет.По словам врача, в этом году у пациентов были более серьезные травмы, чем в прошлом году. Кроме того, два пациента в Марнеули (регион Квемо Картли) потеряли кисти рук после неправильного использования пиротехники. В новогоднюю ночь их доставили в клинику "Аверси". В прошлом году в новогоднюю ночь в Грузии от использования пиротехники пострадали 27 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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