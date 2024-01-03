https://sputnik-georgia.ru/20240103/sneg-shtorm-i-lavinoopasnost--pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya-285420061.html

Снег, шторм и лавиноопасность – погода в Грузии ухудшится

Снег, шторм и лавиноопасность – погода в Грузии ухудшится

Осадки могут вызвать повышение уровня воды на реках, а в холмистой местности могут активизироваться оползни 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T17:40+0400

2024-01-03T17:40+0400

2024-01-03T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Погода в западной части Грузии ухудшится 3-5 января – в высокогорных районах ожидается снегопад, гололед, а на море – шторм. По данным Национального агентства окружающей среды, в ближайшие дни в основном в западной части страны ожидаются дожди, в высокогорных регионах – снег, метель, гололед, туман и опасность схода лавин. На море прогнозируют шторм в 3-4 балла. На отдельных участках автодорог возможно ограничение движения из-за сильного снегопада, плохой видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин. Отмечается, что ожидаемые осадки в Западной Грузии могут вызвать повышение уровня воды на реках, а в холмистой местности могут активизироваться оползни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

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погода, грузия, новости, западная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды