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Танцовщица погибла в ДТП в Тбилиси – СМИ
Танцовщица погибла в ДТП в Тбилиси – СМИ
Женщина в момент аварии передвигалась пешком, сообщают СМИ 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T13:46+0400
2024-01-03T13:46+0400
2024-01-03T14:24+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Грузинская танцовщица Мари Бабета погибла в Тбилиси в результате автомобильной аварии, сообщает телеканал "Рустави 2".Инцидент произошел рядом с улицей Шардена в центре Тбилиси поздно вечером во вторник, когда женщина, возраст которой, по данным СМИ, до 35 лет, шла пешком. Другие подробности пока не сообщаются.По факту начато расследование.Мари Бабетта известна публике уже много лет. Танцовщица участвовала в различных развлекаельных шоу и долгие годы была женой грузинского рэпера под псевдонимом Шави Принци (Черный принц). У пары родилась дочь, но позже они развелись. Бабета жила с ребенком и родителями в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Танцовщица погибла в ДТП в Тбилиси – СМИ
13:46 03.01.2024 (обновлено: 14:24 03.01.2024)
Женщина в момент аварии передвигалась пешком, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Грузинская танцовщица Мари Бабета погибла в Тбилиси в результате автомобильной аварии, сообщает телеканал "Рустави 2".
Инцидент произошел рядом с улицей Шардена в центре Тбилиси поздно вечером во вторник, когда женщина, возраст которой, по данным СМИ, до 35 лет, шла пешком. Другие подробности пока не сообщаются.
По факту начато расследование.
Мари Бабетта известна публике уже много лет. Танцовщица участвовала в различных развлекаельных шоу и долгие годы была женой грузинского рэпера под псевдонимом Шави Принци (Черный принц). У пары родилась дочь, но позже они развелись. Бабета жила с ребенком и родителями в Тбилиси.