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"Этот день дорог для Грузии" – первые лица Грузии поздравили Илию II с днем рождения
"Этот день дорог для Грузии" – первые лица Грузии поздравили Илию II с днем рождения
Президент подчеркнула, что день рождения духовного лидера Грузии является очень знаменательным для страны 04.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-04T13:40+0400
2024-01-04T13:40+0400
2024-01-04T13:40+0400
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священный синод
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илия второй
католикос-патриарх всея грузии илия ii
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабишвили поздравили Католикос-Патриарха всея Грузии Илию II с днем рождения, отметив его вклад в духовное развитие и объединение нации. Главе Грузинской православной церкви 4 января исполнился 91 год. В свою очередь президент подчеркнула, что день рождения духовного лидера Грузии является очень знаменательным для страны."Вы, как глава Грузинской церкви, на протяжении многих лет подаете нам пример любви к Богу, родине и ближнему, утешая нас мудростью и заботой. Мы благодарны Вам за неоценимый вклад, который вы внесли в духовное совершенствование вашей паствы и объединение нации... Желаю вам здоровья и долголетия, желаю, чтобы Грузия еще долгие годы поддерживалась вашей надеждой и отцовской любовь", – говорится в письме президента. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. Католикос-Патриарху всея Грузии Илие II исполнился 91 год>>В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг. Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом. После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, саломе зурабишвили , грузинская православная церковь, священный синод, ираклий гарибашвили, илия второй, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, новости, общество, тбилиси, саломе зурабишвили , грузинская православная церковь, священный синод, ираклий гарибашвили, илия второй, католикос-патриарх всея грузии илия ii
"Этот день дорог для Грузии" – первые лица Грузии поздравили Илию II с днем рождения
Президент подчеркнула, что день рождения духовного лидера Грузии является очень знаменательным для страны
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабишвили поздравили Католикос-Патриарха всея Грузии Илию II с днем рождения, отметив его вклад в духовное развитие и объединение нации.
Главе Грузинской православной церкви 4 января исполнился 91 год.
"Нация, у которой есть такой духовный лидер, счастлива. На протяжении почти полувека мудрость и любовь Его Святейшества к ближнему играют важную роль в развитии нашей гражданской и духовной жизни, укреплении единства грузин, утверждении высших ценностей в обществе", – отметил премьер.
В свою очередь президент подчеркнула, что день рождения духовного лидера Грузии является очень знаменательным для страны.
"Вы, как глава Грузинской церкви, на протяжении многих лет подаете нам пример любви к Богу, родине и ближнему, утешая нас мудростью и заботой. Мы благодарны Вам за неоценимый вклад, который вы внесли в духовное совершенствование вашей паствы и объединение нации... Желаю вам здоровья и долголетия, желаю, чтобы Грузия еще долгие годы поддерживалась вашей надеждой и отцовской любовь", – говорится в письме президента.
Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ.
В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.
Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом.
После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.
При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.
При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.