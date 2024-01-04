https://sputnik-georgia.ru/20240104/katolikos-patriarkhu-vseya-gruzii-ilie-ii-ispolnilsya-91-god-285411746.html

Католикос-Патриарху всея Грузии Илие II исполнился 91 год

Католикос-Патриарху всея Грузии Илие II исполнился 91 год

При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии 04.01.2024, Sputnik Грузия

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Католикос-Патриарху всея Грузии Илие II исполнился 91 год, он возглавляет Грузинскую православную церковь уже 46 лет.Илия II был избран Католикос-Патриархом 46 лет назад – 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года.Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ.В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет с благословения Мелхиседека Третьего студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.Католикос-патриарх Грузии достойно несет крест предстоятеля – патриарх Кирилл>>Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом.После смерти Католикос-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикос-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, религия , новости, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii