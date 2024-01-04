https://sputnik-georgia.ru/20240104/faktor-ivanishvili-i-vybory-v-gruzii--vitse-spiker-o-roli-osnovatelya-gruzinskoy-mechty-285434949.html

Фактор Иванишвили и выборы в Грузии – вице-спикер о роли основателя "Грузинской мечты"

Фактор Иванишвили и выборы в Грузии – вице-спикер о роли основателя "Грузинской мечты"

Иванишвили – лидер, творец и создатель правящей команды, отметил политик 04.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-04T15:41+0400

2024-01-04T15:41+0400

2024-01-04T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили сыграет консолидирующую роль к предстоящим парламентским выборам, которые пройдут в стране осенью 2024 года, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров "Грузинской мечты" Гия Вольский, Съезд "Грузинской мечты" 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. Кроме того, как отметил Вольский, оппозиция достаточно расшатана и находится в режиме конфронтации. "В такой ситуации их действия станут особенно агрессивными, саботаж также примет более изощренные формы. Конечно, Бидзина Иванишвили – лидер, творец и создатель команды", – отметил Вольский. Возвращение Иванишвили в политику – Грузию ждут перемены>>Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года на ранее заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел. Выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024