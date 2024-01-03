https://sputnik-georgia.ru/20240103/vozvraschenie-ivanishvili-v-politiku--gruziyu-zhdut-peremeny-285392040.html

Возвращение Иванишвили в политику – Грузию ждут перемены

Возвращение Иванишвили в политику – Грузию ждут перемены

Сенсационное возвращение в политику основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, пожалуй, главная интрига последних дней 2023 года. Колумнист Sputnik Грузия... 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T12:20+0400

2024-01-03T12:20+0400

2024-01-03T12:20+0400

политика

аналитика

грузия

бидзина иванишвили

ираклий гарибашвили

саломе зурабишвили

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24727/17/247271737_0:0:3382:1902_1920x0_80_0_0_e31b3fd54db934618b7c79e45feae575.jpg

Что бы там ни говорили, лично я считаю, Грузия теперь может стать в позу и выбирать, что ей выгоднее: торговать с Россией или торговаться с Европой. С сегодняшнего дня уже не Евросоюз и США, а Грузия может требовать выполнения условий.Бидзина Иванишвили придаёт символическое значение различным совпадениям и датам, поэтому нетрудно было догадаться, что он приурочит начало перемен к Новому году. Так уже было 23 декабря 2015 года, когда премьер-министр Ираклий Гарибашвили по совету Иванишвили и под негласным давлением американского Посольства неожиданно подал в отставку. И только тогда, когда в конце декабря в "Грузинской мечте" срочно провели районные конференции и назначили съезд учрежденной Иванишвили правящей партии, об этом начали догадываться "в высших кругах грузинской власти". Хотя, если быть точным, несколько руководителей партии и правительства об этом уже знали. Что же касается необходимости перемен и "возвращения в политику", из которой Иванишвили никогда не уходил, – можно не иметь политического статуса, но находиться в политике, к примеру, менеджеры крупных медиа, общественные деятели, руководители крупных бизнес-компаний оказывают на политику непосредственное влияние. Поэтому фактор Бидзины Иванишвили в большей или меньшей степени присутствует в грузинской политике ещё со времён президента Шеварднадзе. Учитывая, что Грузия – традиционная страна "Восточного партнёрства", в которой партия без лидера всё равно что ёлка с отрубленной верхушкой (которые под Новый год отдельно продавали по всему Тбилиси), Бидзине Иванишвили периодически приходится активно возвращаться в политику с официальным статусом. Цель – предостеречь учреждённую им партию от ошибок, пересмотреть кадровую политику, скорректировать видение по вопросам внешней и внутренней политики, а также вопросы "хромающей" коммуникации с избирателем, тем паче до выборов осталось всего лишь десять месяцев. Если говорить о мессенджах Иванишвили из выступления на съезде о целях "неприятного" для него решения вернуться в политику, там видны такие важные моменты, как: "Защитить укрепившуюся чрезмерно команду от человеческих искушений… Отсутствие оппозиции легко может вскружить голову правящей партии и ослабить ее… Когда снаружи некому бросить вызов, возникает соблазн придумать конфликт внутри команды… При отсутствии оппозиционного контроля возрастают риски коррупции, что требует специальной страховки… Правящей партии нужен новый центр тяжести, выполнение мной миссии этого нового центра тяжести сегодня своевременно и необходимо". Вы видите, Иванишвили не конкретизировал, чтобы не дать повод злорадствовать оппозиции. Но тут же многим сидящим в зале "лицам" "Грузинской мечты" остались непонятны намёки Иванишвили, что было заметно по их напряжённым лицам... Дело в том, что многим из элиты правящей партии казалось, что Иванишвили вернулся для того, чтобы вновь компенсировать своими деньгами их безликую деятельность от выборов до выборов. Бидзина Иванишвили не препятствовал богатым занимать кресла во власти с надеждой на то, что сытые менее подвержены опасности коррупции и даже откажутся от государственной зарплаты, как он сам в бытность премьером. Однако миллионеры рассматривали своё служебное положение как "крышу" для собственного обогащения, часто – не устояв перед человеческими искушениями. Головокружение от вседозволенности означает не силу, а слабость власти, пример чему – отзыв из Парламента уже принятого в первом чтении Закона о регистрации иностранных агентов под давлением кучки неонацистов нетрадиционной сексуальной ориентации и третьесортного чиновника Госдепа США. А в это время порядочные люди, помеченные клеймом "русофильства", то есть выступающие за урегулирование отношений с Россией и сохранение традиционных грузинских православных ценностей, а также члены их семей дистанцированы от государственной службы как "неблагонадёжные". Появление "нового центра тяжести" в лице Иванишвили должно, по идее, пробить эту неприступную стену. Что же касается искусственного провоцирования конфликтов внутри команды, ограничусь лишь замечанием, что предательство Гахария было самым громким – как-никак премьер-министр! – но далеко не единственным, потому что его сторонники из правящей команды никуда не ушли, просто затаились. Поясню. Недавно я обратил внимание одного высокопоставленного дипломата, что бизнесмены, аффилированные с "Грузинской мечтой" и богатеющие на экспорте своей продукции в Россию, до сих пор ни словом не обмолвились о необходимости урегулирования российско-грузинских отношений и при каждом удобном случае называют её оккупантом. Так вот, по моей информации, некоторые в правящей партии негласно поддерживают скандальный план оппозиции, который я называю "Мегрельским делом". Суть в том, что провокаторы – иностранные агенты, потерпев фиаско при попытке стравить грузин с азербайджанцами, решили гальванизировать тему так называемого "Мегрельского сепаратизма". Сейчас создаётся новый мегрельский тандем Мелия – Гахария – Гварамия, который, предположительно, поддержит банкир-миллионер Хазарадзе со своей партией и материальными ресурсами. Об этом известно не только Бидзине Иванишвили, но даже в России. Не секрет, что в Самегрело и в Тбилиси проживает немало антиправительственно настроенных мегрелов – ярых сторонников клана Ахалая и других преступников режима Саакашвили мегрельского происхождения. Вот что подразумевал Иванишвили, заявив, что "Грузинская мечта" "нуждается в его политическом и жизненном опыте и в соответствующих советах". Больше ничего сейчас не скажу. Если же подумать, что принесёт Грузии возвращение Иванишвили на должность почётного председателя правящей партии, тут есть что сказать. Во внешней политике это новая "головная боль" для Запада, потому что политику правящей в Грузии партии теперь открыто будет строить миллиардер, ущемлённый западными санкциями и имевший крупный бизнес в России, которого они хотели подвергнуть остракизму и "деиванишвилизировать". А теперь роли поменяются – теперь Евросоюз будет пытаться побыстрее "затащить" к себе Грузию, опасаясь, как бы она не урегулировала отношения с Российской Федерацией и не восстановила с ней дипломатические отношения. А значит, Грузия теперь может стать в позу и выбирать, что ей выгоднее, торговать с Россией или торговаться с Европой о лучших условиях, потому что у Грузии появился выбор. Выбор появился после получения статуса кандидата в члены Евросоюза – с одной стороны, и благодаря прагматичной политике по отношению к России в течении последних лет – с другой. Именно отказ открыть "второй фронт" против России имел в виду Иванишвили, когда упомянул вызовы и геополитическую ситуацию вокруг Грузии, подразумевая войну на Украине, "в условиях которой даже небольшая ошибка со стороны властей в лице правящей партии может стоить стране очень дорого". Но, как я считаю, и некоторые, вероятно, догадываются, должность почётного председателя правящей партии – недостаточно официальный уровень, чтобы садиться за стол переговоров с первыми лицами Европы, России и США, поэтому Иванишвили, по логике, необходимо вновь стать премьер-министром или президентом Грузии. Исходя из того, что Иванишвили исключил замену премьера Гарибашвили, единственным вариантом для него остаётся стать президентом, хотя поближе к выборам расклад может и измениться. Президент есть президент, какими бы урезанными ни были его функции, а по Конституции является ещё и Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами Грузии. В 2018 году Иванишвили помог Саломе Зурабишвили выиграть проигранные президентские выборы, заменив до второго тура плакаты с её физиономией на баннеры со своей фотографией. Тем более, это не будет проблемой для Иванишвили сейчас, когда он готов выставить собственную кандидатуру. Тем более, что на этот раз президента будут выбирать 300 членов Коллегии выборщиков, состоящей наполовину из новоизбранных депутатов парламента и столько же – из делегатов регионов, учитывая, что выборы выиграет "Грузинская мечта". Вот почему в своём выступлении на съезде Иванишвили тактично отозвался о действующем президенте Саломе Зурабишвили, подчеркнув тем самым уважение к институту президента.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-georgia.ru/20240101/chem-zhila-gruziya-v-2023-m--kaleydoskop-ushedshego-goda-285382356.html

https://sputnik-georgia.ru/20231231/mdinaradze-mif-o-tom-chto-gakhariya--proekt-ivanishvili-pokhoronen-285347933.html

https://sputnik-georgia.ru/20231230/pravitelstvo-gruzii-zhdut-izmeneniya-ivanishvili-vernulsya-v-politiku-285344255.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

политика, аналитика, грузия, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , колумнисты