https://sputnik-georgia.ru/20240104/pozitivnoe-reshenie---deputat-gruzinskoy-mechty-o-vozvraschenii-ivanishvili-v-politiku-285443233.html

Позитивное решение - депутат "Грузинской мечты" о возвращении Иванишвили в политику

Позитивное решение - депутат "Грузинской мечты" о возвращении Иванишвили в политику

Депутат пояснил, чем решение Иванишвили хорошо для правящей партии 04.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-04T23:03+0400

2024-01-04T23:03+0400

2024-01-05T00:29+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Возвращение миллиардера Бидзины Иванишвили в грузинскую политику позитивно отразится на правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил один из депутатов партии Ираклий Кадагишвили. Съезд "Грузинской мечты" 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. Депутат пояснил, чем решение Иванишвили хорошо для правящей партии."Когда в стране нет нормальной и серьезной политической оппозиции, когда оппозиция не оказывает реального положительного влияния на развитие политических процессов и занимается лишь крайней маргинализацией, в такой ситуации власть остается без демократического контроля и определенно могут возникнуть риски. Бидзина Иванишвили говорил об этих рисках, и он здесь, чтобы эти риски подстраховать", - заявил Кадагишвили. Возвращение Иванишвили в политику – Грузию ждут перемены>>Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года на ранее заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел. Выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, бидзина иванишвили, ираклий кадагишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024 , парламентские выборы, выборы