https://sputnik-georgia.ru/20240104/pozitivnoe-reshenie---deputat-gruzinskoy-mechty-o-vozvraschenii-ivanishvili-v-politiku-285443233.html
Позитивное решение - депутат "Грузинской мечты" о возвращении Иванишвили в политику
Позитивное решение - депутат "Грузинской мечты" о возвращении Иванишвили в политику
Депутат пояснил, чем решение Иванишвили хорошо для правящей партии 04.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-04T23:03+0400
2024-01-04T23:03+0400
2024-01-05T00:29+0400
политика
новости
грузия
бидзина иванишвили
ираклий кадагишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
парламентские выборы в грузии 2024
парламентские выборы
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Возвращение миллиардера Бидзины Иванишвили в грузинскую политику позитивно отразится на правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил один из депутатов партии Ираклий Кадагишвили. Съезд "Грузинской мечты" 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. Депутат пояснил, чем решение Иванишвили хорошо для правящей партии."Когда в стране нет нормальной и серьезной политической оппозиции, когда оппозиция не оказывает реального положительного влияния на развитие политических процессов и занимается лишь крайней маргинализацией, в такой ситуации власть остается без демократического контроля и определенно могут возникнуть риски. Бидзина Иванишвили говорил об этих рисках, и он здесь, чтобы эти риски подстраховать", - заявил Кадагишвили. Возвращение Иванишвили в политику – Грузию ждут перемены>>Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года на ранее заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел. Выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, бидзина иванишвили, ираклий кадагишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024 , парламентские выборы, выборы
политика, новости, грузия, бидзина иванишвили, ираклий кадагишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024 , парламентские выборы, выборы
Позитивное решение - депутат "Грузинской мечты" о возвращении Иванишвили в политику
23:03 04.01.2024 (обновлено: 00:29 05.01.2024)
Депутат пояснил, чем решение Иванишвили хорошо для правящей партии
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Возвращение миллиардера Бидзины Иванишвили в грузинскую политику позитивно отразится на правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил один из депутатов партии Ираклий Кадагишвили.
Съезд "Грузинской мечты" 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода.
"Из-за того, что оппозиция не сработала и провалила демократический процесс, человек был вынужден вернуться в политику. Возвращение Бидзины Иванишвили в политику – очень позитивное решение!", - сказал Кадагишвили.
Депутат пояснил, чем решение Иванишвили хорошо для правящей партии.
"Когда в стране нет нормальной и серьезной политической оппозиции, когда оппозиция не оказывает реального положительного влияния на развитие политических процессов и занимается лишь крайней маргинализацией, в такой ситуации власть остается без демократического контроля и определенно могут возникнуть риски. Бидзина Иванишвили говорил об этих рисках, и он здесь, чтобы эти риски подстраховать", - заявил Кадагишвили.
Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести.
О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года на ранее заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза.
Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.