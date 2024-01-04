https://sputnik-georgia.ru/20240104/ugroza-vtyagivaniya-gruzii-v-voynu-byla-realnoy-uvereny-gruzinskie-eksperty-285159025.html

Угроза втягивания Грузии в войну была реальной, уверены грузинские эксперты

Угроза втягивания Грузии в войну была реальной, уверены грузинские эксперты

К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины 04.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-04T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Грузинские политологи сходятся во мнении, что угроза открытия второго фронта в Грузии была реальной, однако власти смогли обойти ее стороной благодаря правильной политике. Сохранится ли подобная угроза в 2024 году или же все останется в прошлом – в этом мнение экспертов расходятся. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По мнению политолога, попытки втянуть Грузию в военную конфронтацию с Россией уже сходят на нет. "Сейчас все более-менее приутихло, потому что сама Украина бедствует уже и все-таки сторона, которая проиграла эту войну, у нее уже сил не хватит подключить кого-то другого к этой авантюре. Слава Богу, что мы это все выдержали достойно", – отметил Морошкина. Угроза открытия второго фронта в Грузии отошла на задний план, но такая угроза существовала, считает политолог Тамар Кикнадзе. "Мне кажется, "Грузинской мечте" как-то удалось своей дипломатической деятельностью и умной политикой учитывать национальные интересы и как-то обойти все это, и сейчас на данном этой опасности нет. Но были попытки, были провокации, были заявления с украинской стороны, западных стран, но все это миновало, и им не удалось вовлечь нас и открыть второй фронт", – сказала Кикнадзе в интервью Sputnik Грузия. "Сила народа" утверждает, что раскрыла революционные планы грузинской оппозиции>>В свою очередь политолог Васо Капанадзе считает, что угроза открытия второго фронта все еще существует, однако это маловероятно. "Хотя, когда хоть и в небольшой мере вероятность существует, всегда нужно быть начеку и всегда нужно политическим силам и правящей партии, как говорят, держать ухо востро и следить за тем, чтобы определенные силы на Западе не сумели вызвать здесь дестабилизацию и тем более чтобы результаты парламентских выборов были таковыми, чтобы радикальная оппозиция не смогла добиться успехов", – сказал Капанадзе в интервью Sputnik Грузия . По мнению политолога, от этого будет зависеть вероятность открытия второго. "Хотя, исходя из того, что у оппозиции свои проблемы, что они не могут консолидироваться и есть определенное расчленение в "Нацдвижении", они не смогут добиться результатов на парламентских выборах и реализовать свои планы, чтобы в Грузии была дестабилизация и чтобы Грузия была вновь втянута в региональный конфликт с Россией", – считает политолог. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, в период, когда страна ждала решения Евросоюза касательно предоставления ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Было отмечено, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Евросоюз принял решение предоставить Грузии статус кандидата 14 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тамар кикнадзе, васо капанадзе, украина