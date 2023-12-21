https://sputnik-georgia.ru/20231221/sila-naroda-raskryla-revolyutsionnye-plany-gruzinskoy-oppozitsii-285134717.html

"Сила народа" раскрыла революционные планы грузинской оппозиции

"Сила народа" раскрыла революционные планы грузинской оппозиции

"Нацдивжение" и его соратники рассчитывают на т.н. "глобальную партию войны" и использование вопроса переговоров для вступления Грузии в ЕС, говорится в... 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T21:33+0400

2023-12-21T21:33+0400

2023-12-21T21:33+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Оппозиция в Грузии готовится к новой волне вброса революционных настроений по поводу европейской интеграции страны, говорится в заявлении общественной организации "Сила народа". Организация "Сила народа", которые основали бывшие члены правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". в этом году создала свою политическую группу и входит вместе с "Грузинской мечтой" в парламентское большинство. По мнению "Силы народы", "Нацдвижение" еще раз использует бойкот парламента как протест против фальсификации выборов. "Неправительственные организации тогда в очередной раз бездоказательно опубликует уже много раз использованные и заезженные фразы о взяточничестве, запугивании и использовании административного ресурса, "Национальное движение" не войдет в парламент и потребует внеочередных выборов", - говорится в заялении. По мнению организации, в этом вопросе "Нацдивжение" и его соратники рассчитывают на т.н. "глобальную партию войны" и использование вопроса переговоров для вступления Грузии в ЕС. План Саакашвили провалился - "Нацдвижение" трещит по швам >>"Глобальная партия войны" - это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты" и "Силы народа", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. "Скорее всего, за несколько дней до выборов или через несколько дней после выборов "Партия Глобальной войны" добьется того, чтобы Еврокомиссия выдала отрицательную рекомендацию по вопросу открытия переговоров с Грузией, и если у оппозиции сохранится хотя бы небольшой импульс до середины декабря, Европейский совет также откажется начать переговоры. В конечном итоге все будет зависеть от реакции народа", - отмечает "Сила народа" При этом организация отмечает, что начало переговоров для Грузии в 2024 году ничего не решает. Пока в главной оппозиционной партии Грузии неразбериха: "Лело" задумала коалицию>>"Как известно, для вступления Грузии в Европейский Союз потребуется как минимум 5-6 лет. На этом фоне не имеет значения, откроются ли для нас переговоры в 2024 году и мы вступим в Европейский Союз через 4-5 лет, или же они будут открыты для нас в 2025 году и мы вступим в Евросоюз через 3-4 года", - говорится в заявлении. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, общественное движение "сила народа"