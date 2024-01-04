https://sputnik-georgia.ru/20240104/vklad-ilii-ii-v-formirovanie-gruzii-nezavisimym-gosudarstvom-neotsenim--gruzinskaya-mechta-285435482.html

Вклад Илии II в формирование Грузии независимым государством неоценим – "Грузинская мечта"

Вклад Илии II в формирование Грузии независимым государством неоценим – "Грузинская мечта"

Грузинский народ удостоился особой чести, поскольку его духовным лидером является именно Илия II, отмечено в поздравлении партии 04.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-04T18:21+0400

2024-01-04T18:21+0400

2024-01-04T18:21+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Вклад Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II в процесс становления Грузии как независимого государства неоценим, говорится в поздравлении правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Главе Грузинской православной церкви 4 января исполнился 91 год. Грузинский народ удостоился особой чести, поскольку его духовным лидером является именно Илия II, отмечено в поздравлении партии. "С большим уважением и любовью мы поздравляем Его Святейшество с днем рождения. Желаем ему долголетия, здоровья и еще многих лет пребывания во главе Грузинской Церкви на благо страны и народа", – говорится в заявлении. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. Католикос-Патриарху всея Грузии Илие II исполнился 91 год>>В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг. Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом. После смерти Католикос-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, грузинская православная церковь