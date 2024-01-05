https://sputnik-georgia.ru/20240105/gruzinskie-mediki-ozhidayut-uvelicheniya-sluchaev-zabolevaniya-grippom-285448868.html

Грузинские медики ожидают увеличения случаев заболевания гриппом

Грузинские медики ожидают увеличения случаев заболевания гриппом

С похолоданием в Грузии случаи вирусных и простудных заболеваний будут расти, считает специалист 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T18:20+0400

2024-01-05T18:20+0400

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общество

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иване чхаидзе

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Случаи вируса гриппа, предположительно, будут расти, однако этот сезон не будет таким активным c точки зрения заболеваемости, как в прошлом году, заявил медицинский директор тбилисской Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.В Грузии в основном встречаются вирусы H1N1 и H1N3, которым характерны такие симптомы, как высокая температура, боль головы, суставов, мышц, слабость, сообщил он отметив, что вирус, в основном, циркулирует среди детей. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнении. Как бороться с COVID и гриппом – ответ офиса ВОЗ>>По словам специалиста, несмотря на увеличение случаев вирусных заболеваний в первую неделю января, в Грузии, как и во всем мире, общих показателей намного меньше, чем это было в 2023 году.По словам Чхаидзе, погода также играет важную роль. Предположительно, с наступлением более холодных дней случаи вирусных и простудных заболеваний будут расти. Помимо вируса гриппа в Грузии циркулируют такие вирусы, как риновирус, респираторный вирус и так далее, отметил он. Что касается коронавируса COVID-19, то, по словам Чхаидзе, он менее активен, и его показатель достигает не более 2,5% из общего числа случаев заболеваний. Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация и ношение медицинских масок – по-прежнему основной способ борьбы с коронавирусом COVID-19 и гриппом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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