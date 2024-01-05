https://sputnik-georgia.ru/20240105/gruziya-vkhodit-v-spisok-stran-s-bogatymi-lesnymi-resursami-285449148.html
Грузия входит в список стран с богатыми лесными ресурсами
Грузия входит в список стран с богатыми лесными ресурсами
Абсолютное большинство лесов в Грузии естественного происхождения 05.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-05T19:40+0400
2024-01-05T19:40+0400
2024-01-05T19:40+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Национальный учет лесов показал, что приблизительно 44% территории Грузии (3 100 500 гектаров земли) покрыто лесами, что позволяет стране входить в число государств с богатыми лесными ресурсами, говорится в отчете министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Ведомство подготовило точную статистическую информацию о состоянии лесов страны и их характеристику. Данная информация была подготовлена на основе обработки результатов полевых работ по национальному учету леса, который был произведен впервые на Южном Кавказе именно в Грузии. В отчете говорится, что 98,5% лесов в Грузии естественного происхождения. При этом больше 60% лесной площади располагается на высоте выше 1 тысячи метров над уровнем моря. Грузия поделится с Азербайджаном опытом в управлении лесами>>Во время национального учета были подсчитаны и оценены около 190 разновидностей деревьев и кустов. Главная цель национального учета леса – получить точную информацию о количественных и качественных показателях лесов страны. Национальный учет леса Грузии проходил в 2017-2023 годах. Он включал три этапа: подготовительные работы в 2017-2018 годах, полевые работы в 2019-2021 годах и подготовка отчета и рекомендаций в 2022-2023 годах. В ведомстве отметили, что появление подобной информации дает возможность развития системы мониторинга лесов, научных исследований, разработки политики и усиления исследовательских институтов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси
грузия, новости, экономика, тбилиси
Грузия входит в список стран с богатыми лесными ресурсами
Абсолютное большинство лесов в Грузии естественного происхождения
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Национальный учет лесов показал, что приблизительно 44% территории Грузии (3 100 500 гектаров земли) покрыто лесами, что позволяет стране входить в число государств с богатыми лесными ресурсами, говорится в отчете министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Ведомство подготовило точную статистическую информацию о состоянии лесов страны и их характеристику. Данная информация была подготовлена на основе обработки результатов полевых работ по национальному учету леса, который был произведен впервые на Южном Кавказе именно в Грузии.
В отчете говорится, что 98,5% лесов в Грузии естественного происхождения. При этом больше 60% лесной площади располагается на высоте выше 1 тысячи метров над уровнем моря.
Во время национального учета были подсчитаны и оценены около 190 разновидностей деревьев и кустов.
Главная цель национального учета леса – получить точную информацию о количественных и качественных показателях лесов страны.
Национальный учет леса Грузии проходил в 2017-2023 годах. Он включал три этапа: подготовительные работы в 2017-2018 годах, полевые работы в 2019-2021 годах и подготовка отчета и рекомендаций в 2022-2023 годах.
В ведомстве отметили, что появление подобной информации дает возможность развития системы мониторинга лесов, научных исследований, разработки политики и усиления исследовательских институтов.