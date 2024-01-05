https://sputnik-georgia.ru/20240105/kak-pitatsya-zimoy-i-kakim-produktam-otdavat-predpochtenie--sovety-vrachey-285410120.html

Как питаться зимой и каким продуктам отдавать предпочтение? – советы врачей

Как питаться зимой и каким продуктам отдавать предпочтение? – советы врачей

Продукты, доступные в Грузии в зимнее время, не так разнообразны как летом, поэтому весну многие люди встречают с авитаминозом, пониженным иммунитетом... 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T17:40+0400

2024-01-05T17:40+0400

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общество

грузия

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Зимой организм человека более уязвимый, поскольку замедляется процесс обмена веществ. Именно поэтому нужно стараться помогать ему с помощью правильного питания, нахождения на свежем воздухе. Медики советует особенно следить за рационом питания зимой, и обязательно включить в него определенные овощи и фрукты, чтобы поддержать организм. Эндокринолог Лаша Учава напоминает, что нужно обязательно знать, как правильно комбинировать те или иные продукты, чтобы не навредить организму. Например, зимой многие жители активно едят мясо. Для того, чтобы организм смог его легко усвоить и впитать железо, которым оно богато, следует есть его с овощами, богатыми витамином С, например, с брокколи.Категорически нельзя употреблять мясо с молочными продуктами. Исходя из того, что молочные продукты богаты кальцием, а мясо железом, совмещать эти два вещества друг с другом врачи не рекомендуют. Медики поясняют, что ферменты, входящие в молоко, мешают кишечной флоре переварить и впитать витамины, встречающиеся в мясных продуктах, например, витамин В12. Специалисты также советуют не есть картофель с продуктами из теста. В таком случае любимые многими горячие пирожки с картошкой сразу же выбывают из рациона питания. Врачи просят не есть и мясо с картошкой. Медики зимой советуют есть цветную капусту, которая богата витамином С и фолиевой кислотой, она является отличным антиоксидантом. Отличным вариантом считается и тыква, наполненная витамином А и калием. Она хорошо влияет на иммунную систему, кожу и зрение. От каких продуктов стоит отказаться – рекомендация главного онколога Минздрава России>>Зимой следует есть побольше зелени. Она не только богата витаминами, но еще и помогает усваивать пищу. В период вирусов особенную роль в рационе питания играют лук и чеснок. Известно, что они обладают антимикробными свойствами и помогают бороться с простудой и воспалительными процессами. Ассортимент свежих фруктов зимой в Грузии не очень большой. Врачи советуют есть цитрусы и обогащать организм витамином С, к примеру, гранатом, в котором 15 аминокислот, из них шесть – незаменимы. Гранат богат витаминами K, C, B9 и B6, в нем содержится фолиевая кислота, железо, калий, фосфор и кальций. И при таком щедром составе, гранат – низкокалорийный продукт. Врачи также советуют есть киви. Его полезные свойства обусловлены уникальным составом, в который входят витамины: С (больше, чем в лимонах), А, Е и D. Фейхоа также богат витаминами А и С. Регулярное употребление фейхоа повышает иммунитет, обеспечивая профилактику простудных заболеваний. Ну и, конечно, банан, который богат витамин В6 и полезен для сердечно-сосудистой системы. Медики советуют не есть джемы и варенья, в которых нет никакой пищевой ценности. Обмануть организм такими продуктами не удастся, уверяют специалисты. Зимой они советуют пить свежевыжатые соки. Уровень иммунитета зависит от того, получает организм нужные витамины, углеводы, белки, аминокислоты из ежедневного рациона или нет. Фрукты врачи советуют принимать в первой половине дня, а овощи можно есть в любое время дня, даже вечером. В целом, в день можно принимать до 300-500 граммов фруктов в сутки, а овощей – до 600-800 граммов. Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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