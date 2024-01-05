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Политолог: глобальные процессы будут способствовать улучшению отношений Грузии с Россией
Политолог: глобальные процессы будут способствовать улучшению отношений Грузии с Россией
Эксперт заявила о необходимости восстановления дипломатических отношений между странами 05.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-05T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Отношения между Грузией и Россией являются частью глобальной политики, и именно глобальные процессы будут способствовать улучшению отношений между двумя странами, считает доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между странами, введенный в 2019 году. Этим отношениям нет альтернативы – надо восстанавливать дипломатические отношения и надо начинать переговоры, отметила Кикнадзе. "Россия очень хорошо знает, какие у нас проблемы – наша территориальная целостность очень важная проблема. И надо найти точки соприкосновения, чтобы и для них было выгодно и для нас. Если будет добрая воля, то всегда можно найти решение этих конфликтов. Если пересматривать историю, то мы найдем очень много таких фактов", – отметила политолог. Грузия между Востоком и Западом – какой курс выбрать стране>>По мнению эксперта, надо перейти к более деловым и выгодным отношениям. "Вопрос территориальной целостности для нас является болезненным. Но в политике все возможно, это искусство возможностей", – считает Кикнадзе. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, грузия, москва, цхинвальский регион, абхазия, зураб абашидзе, григорий карасин, совет федерации рф
россия, новости, грузия, москва, цхинвальский регион, абхазия, зураб абашидзе, григорий карасин, совет федерации рф
Политолог: глобальные процессы будут способствовать улучшению отношений Грузии с Россией
Эксперт заявила о необходимости восстановления дипломатических отношений между странами
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Отношения между Грузией и Россией являются частью глобальной политики, и именно глобальные процессы будут способствовать улучшению отношений между двумя странами, считает доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между странами, введенный в 2019 году.
"Мне кажется, всему свое время, и вот эти глобальные процессы будут способствовать улучшению наших отношений. Поскольку нельзя рассматривать наши отношения только в двухстороннем порядке. Это очень важная часть глобальной политики. И в этом русле надо рассматривать грузино-российские отношения", – сказала Кикнадзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.
Этим отношениям нет альтернативы – надо восстанавливать дипломатические отношения и надо начинать переговоры, отметила Кикнадзе.
"Россия очень хорошо знает, какие у нас проблемы – наша территориальная целостность очень важная проблема. И надо найти точки соприкосновения, чтобы и для них было выгодно и для нас. Если будет добрая воля, то всегда можно найти решение этих конфликтов. Если пересматривать историю, то мы найдем очень много таких фактов", – отметила политолог.
По мнению эксперта, надо перейти к более деловым и выгодным отношениям.
"Вопрос территориальной целостности для нас является болезненным. Но в политике все возможно, это искусство возможностей", – считает Кикнадзе.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.