https://sputnik-georgia.ru/20240105/prezidenta-gruzii-nelzya-podpuskat-k-tribune--deputat-285446180.html

Президента Грузии нельзя подпускать к трибуне – депутат

Президента Грузии нельзя подпускать к трибуне – депутат

По словам депутата, президент либо ругает избранные народом власти, либо оскорбляет общество – своих собственных избирателей 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T13:03+0400

2024-01-05T13:03+0400

2024-01-05T13:41+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Президенту Грузии Саломе Зурабишвили нельзя предоставлять трибуну, так как она может причинить неприятности себе и стране, оскорбить власти и народ, заявил депутат парламента, член общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Ранее депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский заявил, что Зурабишвили выступила в новогоднем обращении не как президент, а как один из разгневанных политических лидеров. По его словам, новогодние послания президента Грузии были полны деструктивных фраз и восклицаний, подобно лозунгам бывшей правящей партии "Единое национальное движение". По словам депутата, президент либо ругает избранные народом власти, либо оскорбляет общество – своих собственных избирателей. "Этот человек не может поступить иначе. У нас нет ресурса, чтобы поддерживать таких людей, давать им спички, позволять разжечь огонь и причинять неприятности себе и стране", – подчеркнул Мачарашвили. Завершаем этот год с большой надеждой – поздравление президента Грузии>>Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. Импичмент президента Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны. Президентский срок Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили , гурам мачарашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение