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Будет ли свет в конце тоннеля? Мнение политолога об отношениях Грузии с Россией
Будет ли свет в конце тоннеля? Мнение политолога об отношениях Грузии с Россией
Эксперт считает, что страны должны возобновить дипломатические отношения 06.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-06T14:21+0400
2024-01-06T14:21+0400
2024-01-06T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Политика действующих властей Грузии в отношении России является разумной, взвешенной и прагматичной, но пора бы активизировать эту политику и начать политический диалог между странами, считает политолог Васо Капанадзе. Эксперт назвал положительным фактом решение Кремля отменить визовый режим для граждан Грузии, а также возобновить прямое авиасообщение между странами. Однако политолог считает, что на этом Грузия и Россия в своих отношениях не должны останавливаться. При этом политолог считает, что на сегодняшний день восстановление дипломатических отношений не является возможным из-за территориальных проблем. "После того, как наши страны начнут серьезный диалог, и если свет в конце тоннеля будет виден в этом вопросе, то тогда уже параллельно можно будет обсуждать и вопрос восстановления территориальной целостности Грузии, но не раньше этого. А еще лучше, если каким-то образом этот сложнейший вопрос будет решен, исходя из государственных интересов Грузии и интересов России в нашем регионе, и людей, которые проживали и проживают на территории Абхазии и Южной Осетии", – отметил Капанадзе. Угроза втягивания Грузии в войну была реальной, уверены грузинские эксперты>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, абхазия, тбилиси, москва, зураб абашидзе, васо капанадзе, совет федерации рф, григорий карасин
политика, грузия, новости, абхазия, тбилиси, москва, зураб абашидзе, васо капанадзе, совет федерации рф, григорий карасин
Будет ли свет в конце тоннеля? Мнение политолога об отношениях Грузии с Россией
Эксперт считает, что страны должны возобновить дипломатические отношения
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Политика действующих властей Грузии в отношении России является разумной, взвешенной и прагматичной, но пора бы активизировать эту политику и начать политический диалог между странами, считает политолог Васо Капанадзе.
Эксперт назвал положительным фактом решение Кремля отменить визовый режим для граждан Грузии, а также возобновить прямое авиасообщение между странами. Однако политолог считает, что на этом Грузия и Россия в своих отношениях не должны останавливаться.
"Они должны стараться преодолевать серьезные проблемы и разногласия, которые есть между нашими странами, и после завершения парламентских выборов постараться начать политический диалог, которого сейчас нет между нашими странами, и это, конечно же, досадно", – сказал Капанадзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.
При этом политолог считает, что на сегодняшний день восстановление дипломатических отношений не является возможным из-за территориальных проблем.
"После того, как наши страны начнут серьезный диалог, и если свет в конце тоннеля будет виден в этом вопросе, то тогда уже параллельно можно будет обсуждать и вопрос восстановления территориальной целостности Грузии, но не раньше этого. А еще лучше, если каким-то образом этот сложнейший вопрос будет решен, исходя из государственных интересов Грузии и интересов России в нашем регионе, и людей, которые проживали и проживают на территории Абхазии и Южной Осетии", – отметил Капанадзе.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.