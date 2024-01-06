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Грузинский медик призывала родителей не травмировать детей лишними обследованиями
Грузинский медик призывала родителей не травмировать детей лишними обследованиями
Все обследования необходимо согласовывать с врачом, подчеркнула медик 06.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-06T19:01+0400
2024-01-06T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Грузинский врач Инга Мамучишвили призвала родителей не травмировать детей частыми анализами и обследованиями, об этом медик написала на своей странице в соцсети. Мамучишвили подчеркнула, что все обследования необходимо согласовывать с врачом, а не действовать самовольно. Она отметила, что многие родители в год несколько раз проверяют в организмах их детей содержание свинца, лития и других тяжелых металлов."Пощадите детскую нервную систему и ваш финансовый ресурс", – отметила Мамучишвил. Когда настанет пик распространения гриппа в Грузии?>>По словам медика, 10% населения мира страдает от ипохондрии (боязни заболеваний). Мамучишвили пояснила, что это является паническим расстройством, корни которого кроются в гиперопеке родителей. "Контролируйте свое поведение, прошу вас", – подчеркнула Мамучишвили. Ипохондрия – необоснованные или преувеличенные опасения за свое здоровье, поиск или уверенность в наличии у себя какого-либо заболевания при отсутствии его объективных признаков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, здравоохранение
Грузинский медик призывала родителей не травмировать детей лишними обследованиями
Все обследования необходимо согласовывать с врачом, подчеркнула медик
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Грузинский врач Инга Мамучишвили призвала родителей не травмировать детей частыми анализами и обследованиями, об этом медик написала на своей странице в соцсети.
Мамучишвили подчеркнула, что все обследования необходимо согласовывать с врачом, а не действовать самовольно.
"Сегодня очень трендовым стало проведение лабораторных обследований среди детей просто так, в превентивных целях, в год 4-5 раз! Не надо травмировать детей! Не нужно проводить эти инвазивные обследования без решения врача! Согласуйте все конкретные обследования с врачом! И делайте их только по необходимости", – заявила Мамучишвили.
Она отметила, что многие родители в год несколько раз проверяют в организмах их детей содержание свинца, лития и других тяжелых металлов.
"Пощадите детскую нервную систему и ваш финансовый ресурс", – отметила Мамучишвил.
По словам медика, 10% населения мира страдает от ипохондрии (боязни заболеваний). Мамучишвили пояснила, что это является паническим расстройством, корни которого кроются в гиперопеке родителей.
"Контролируйте свое поведение, прошу вас", – подчеркнула Мамучишвили.
Ипохондрия – необоснованные или преувеличенные опасения за свое здоровье, поиск или уверенность в наличии у себя какого-либо заболевания при отсутствии его объективных признаков.