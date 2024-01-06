https://sputnik-georgia.ru/20240106/gruzinskiy-medik-prizyvala-roditeley-ne-travmirovat-detey-lishnimi-obsledovaniyami-284688060.html

Грузинский медик призывала родителей не травмировать детей лишними обследованиями

Грузинский медик призывала родителей не травмировать детей лишними обследованиями

Все обследования необходимо согласовывать с врачом, подчеркнула медик 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T19:01+0400

2024-01-06T19:01+0400

2024-01-06T19:01+0400

грузия

новости

общество

здравоохранение в грузии

здравоохранение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1c/263949626_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b51d0e2c61e19e848f8b989c5ff6a34.jpg

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Грузинский врач Инга Мамучишвили призвала родителей не травмировать детей частыми анализами и обследованиями, об этом медик написала на своей странице в соцсети. Мамучишвили подчеркнула, что все обследования необходимо согласовывать с врачом, а не действовать самовольно. Она отметила, что многие родители в год несколько раз проверяют в организмах их детей содержание свинца, лития и других тяжелых металлов."Пощадите детскую нервную систему и ваш финансовый ресурс", – отметила Мамучишвил. Когда настанет пик распространения гриппа в Грузии?>>По словам медика, 10% населения мира страдает от ипохондрии (боязни заболеваний). Мамучишвили пояснила, что это является паническим расстройством, корни которого кроются в гиперопеке родителей. "Контролируйте свое поведение, прошу вас", – подчеркнула Мамучишвили. Ипохондрия – необоснованные или преувеличенные опасения за свое здоровье, поиск или уверенность в наличии у себя какого-либо заболевания при отсутствии его объективных признаков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, здравоохранение