https://sputnik-georgia.ru/20240106/ledovyy-dvorets-otkroetsya-v-tbilisi-v-2025-godu-285116717.html
Ледовый дворец откроется в Тбилиси в 2025 году
Ледовый дворец откроется в Тбилиси в 2025 году
Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года 06.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-06T12:20+0400
2024-01-06T12:20+0400
2024-01-06T12:27+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Ледниковый дворец построят в Тбилиси специально к Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю, который пройдет в Грузии в феврале 2025 года, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе. Грузинский курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года, решение было принято на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований пройдет на спортивных площадках Тбилиси и Батуми. В новом ледовом дворце будут два катка. Главная ледовая арена будет рассчитана на 1,5 тысячи зрителей, а вторая – на 150-200. В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, тбилиси, бакуриани, ираклий карселадзе, международный олимпийский комитет
грузия, спорт, новости, тбилиси, бакуриани, ираклий карселадзе, международный олимпийский комитет
Ледовый дворец откроется в Тбилиси в 2025 году
12:20 06.01.2024 (обновлено: 12:27 06.01.2024)
Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Ледниковый дворец построят в Тбилиси специально к Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю, который пройдет в Грузии в феврале 2025 года, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе.
Грузинский курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года, решение было принято на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований пройдет на спортивных площадках Тбилиси и Батуми.
"Мы уже проходим процедурные вопросы по подготовке страны к проведению в 2025 году олимпийского фестиваля, для чего в Тбилиси построят ледовый дворец, уже обустроены соответствующие биатлонные и лыжные трассы в Бакуриани", – рассказал Карселадзе журналистам.
В новом ледовом дворце будут два катка. Главная ледовая арена будет рассчитана на 1,5 тысячи зрителей, а вторая – на 150-200.
В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.