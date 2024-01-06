https://sputnik-georgia.ru/20240106/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-vyrosla-v-noyabre--novaya-statistika-285455007.html

Стоимость строительства в Грузии выросла в ноябре – новая статистика

Стоимость строительства в Грузии выросла в ноябре – новая статистика

Рост Индекса за месяц в основном произошло за счет увеличения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 2,6% 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за ноябрь 2023 года вырос на 0,8% по сравнению с октябрем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошло за счет увеличения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 2,6%.В ноябре 2023 года по сравнению с февралем 2022 года Индекс стоимости строительства вырос на 13,3%, что было вызвано ростом зарплаты на 29,5% и цен на машины и оборудование на 26,5%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство