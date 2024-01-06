https://sputnik-georgia.ru/20240106/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-vyrosla-v-noyabre--novaya-statistika-285455007.html
Стоимость строительства в Грузии выросла в ноябре – новая статистика
Стоимость строительства в Грузии выросла в ноябре – новая статистика
Рост Индекса за месяц в основном произошло за счет увеличения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 2,6% 06.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-06T09:01+0400
2024-01-06T09:01+0400
2024-01-06T09:07+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за ноябрь 2023 года вырос на 0,8% по сравнению с октябрем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошло за счет увеличения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 2,6%.В ноябре 2023 года по сравнению с февралем 2022 года Индекс стоимости строительства вырос на 13,3%, что было вызвано ростом зарплаты на 29,5% и цен на машины и оборудование на 26,5%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство
экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство
Стоимость строительства в Грузии выросла в ноябре – новая статистика
09:01 06.01.2024 (обновлено: 09:07 06.01.2024)
Рост Индекса за месяц в основном произошло за счет увеличения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 2,6%
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за ноябрь 2023 года вырос на 0,8% по сравнению с октябрем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного Индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошло за счет увеличения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 2,6%.
В ноябре 2023 года по сравнению с февралем 2022 года Индекс стоимости строительства вырос на 13,3%, что было вызвано ростом зарплаты на 29,5% и цен на машины и оборудование на 26,5%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.