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Грузинские ватерполисты уступили Венгрии на чемпионате Европы в Хорватии
Грузинские ватерполисты уступили Венгрии на чемпионате Европы в Хорватии
В матче третьего тура грузинские ватерполисты 8 января встретятся с Грецией 07.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-07T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло во встрече второго тура группового этапа чемпионата Европы среди мужчин в Хорватии проиграла действующему чемпиону мира Венгрии со счетом 11:15. В первом туре группового этапа ЧЕ сборная Грузии уступила Италии со счетом 5:22. Первую четверть матча доминировали венгры - 5:2. Сборная Грузии исправила игру во второй четверти и проиграла с минимальной разницей – 3:4, а третью четверть команда выиграла со счетом 6:4. Чемпионат Европы по водному поло – известно с кем сыграет сборная Грузии >>Перед последней четвертью матча грузинские ватерполисты отставали от сборной Венгрии всего на два мяча. В итоге Венгрия выиграла последние восемь минут со счетом 2:0 и увеличила свое преимущество до четырех мячей. В матче третьего тура грузинские ватерполисты 8 января встретятся с Грецией. Игра начнется в 19:50 по Тбилиси. После двух туров сборная Грузии занимает последнее место в группе В. Лидируют итальянцы с шестью очками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, венгрия, хорватия, греция
Грузинские ватерполисты уступили Венгрии на чемпионате Европы в Хорватии
В матче третьего тура грузинские ватерполисты 8 января встретятся с Грецией
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло во встрече второго тура группового этапа чемпионата Европы среди мужчин в Хорватии проиграла действующему чемпиону мира Венгрии со счетом 11:15.
В первом туре группового этапа ЧЕ сборная Грузии уступила Италии со счетом 5:22.
Первую четверть матча доминировали венгры - 5:2. Сборная Грузии исправила игру во второй четверти и проиграла с минимальной разницей – 3:4, а третью четверть команда выиграла со счетом 6:4.
Перед последней четвертью матча грузинские ватерполисты отставали от сборной Венгрии всего на два мяча. В итоге Венгрия выиграла последние восемь минут со счетом 2:0 и увеличила свое преимущество до четырех мячей.
В матче третьего тура грузинские ватерполисты 8 января встретятся с Грецией. Игра начнется в 19:50 по Тбилиси.
После двух туров сборная Грузии занимает последнее место в группе В. Лидируют итальянцы с шестью очками.