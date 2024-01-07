Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240107/napoli-kvaratskheliya-ustupil-vsukhuyu-torino-sazonova-285482143.html
"Наполи" Кварацхелия уступил всухую "Торино" Сазонова
"Наполи" Кварацхелия уступил всухую "Торино" Сазонова
"Наполи" не смог победить в четвертой игре подряд и после 19 туров опустился на девятое место 07.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-07T20:41+0400
2024-01-07T21:05+0400
спорт
новости
грузия
хвича кварацхелия
италия
футбол
клуб "наполи"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/05/284713849_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_46cd6c650bc09873bf2cdb45c0c9deca.jpg
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Итальянский "Наполи" вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелия в первом матче нового года в гостях проиграл "Торино", в котором с этого сезона играет защитник Саба Сазонов, со счетом 0:3. В матче 19-го тура итальянской серии зрители увидели на поле двух игроков сборной Грузии – Хвича Кварацхелия был в основном составе "Наполи", а Саба Сазонов появился в рядах хозяев поля на 76 минуте. Встреча началась с преимущества "Торино", первый реальный голевой момент хозяева создали на 22 минуте, но Никола Влашич промахнулся с близкого расстояния. На 43 минуте Антонио Санабрия, вышедший один на один с голкипером, открыл счет, и "Торино" выиграл первый тайм со счетом 1:0. Кварацхелия вошел в символическую сборную серии А 2023 года – WhoScored &gt;&gt;Второй тайм начался для "Наполи" более чем неудачно. На 49 минуте у гостей осталось 10 игроков. Дебют Паскуале Мадзокки оказался неудачным, он получил красную карточку спустя четыре минуты после выхода на поле. На 66 минуте Алессандро Бонджорно еще больше увеличил преимущество "Торино" – 3:0. "Наполи" не смог победить в четвертой игре подряд и после 19 туров опустился на девятое место с 28 очками, а "Торино" (27) сократил отставание от неаполитанцев и поднялся на 10 место. Следующий матч клуб Кварацхелия проведет 13 января против "Салернитаны".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/05/284713849_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_51bd6da1eb028103c470daf6606b1fd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"

"Наполи" Кварацхелия уступил всухую "Торино" Сазонова

20:41 07.01.2024 (обновлено: 21:05 07.01.2024)
© SSC NapoliХвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2024
© SSC Napoli
Подписаться
"Наполи" не смог победить в четвертой игре подряд и после 19 туров опустился на девятое место
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Итальянский "Наполи" вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелия в первом матче нового года в гостях проиграл "Торино", в котором с этого сезона играет защитник Саба Сазонов, со счетом 0:3.
В матче 19-го тура итальянской серии зрители увидели на поле двух игроков сборной Грузии – Хвича Кварацхелия был в основном составе "Наполи", а Саба Сазонов появился в рядах хозяев поля на 76 минуте.
Встреча началась с преимущества "Торино", первый реальный голевой момент хозяева создали на 22 минуте, но Никола Влашич промахнулся с близкого расстояния.
На 43 минуте Антонио Санабрия, вышедший один на один с голкипером, открыл счет, и "Торино" выиграл первый тайм со счетом 1:0.
Кварацхелия вошел в символическую сборную серии А 2023 года – WhoScored >>
Второй тайм начался для "Наполи" более чем неудачно. На 49 минуте у гостей осталось 10 игроков. Дебют Паскуале Мадзокки оказался неудачным, он получил красную карточку спустя четыре минуты после выхода на поле.
На 66 минуте Алессандро Бонджорно еще больше увеличил преимущество "Торино" – 3:0.
"Наполи" не смог победить в четвертой игре подряд и после 19 туров опустился на девятое место с 28 очками, а "Торино" (27) сократил отставание от неаполитанцев и поднялся на 10 место.
Следующий матч клуб Кварацхелия проведет 13 января против "Салернитаны".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0