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"Наполи" Кварацхелия уступил всухую "Торино" Сазонова
"Наполи" Кварацхелия уступил всухую "Торино" Сазонова
"Наполи" не смог победить в четвертой игре подряд и после 19 туров опустился на девятое место 07.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-07T20:41+0400
2024-01-07T20:41+0400
2024-01-07T21:05+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Итальянский "Наполи" вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелия в первом матче нового года в гостях проиграл "Торино", в котором с этого сезона играет защитник Саба Сазонов, со счетом 0:3. В матче 19-го тура итальянской серии зрители увидели на поле двух игроков сборной Грузии – Хвича Кварацхелия был в основном составе "Наполи", а Саба Сазонов появился в рядах хозяев поля на 76 минуте. Встреча началась с преимущества "Торино", первый реальный голевой момент хозяева создали на 22 минуте, но Никола Влашич промахнулся с близкого расстояния. На 43 минуте Антонио Санабрия, вышедший один на один с голкипером, открыл счет, и "Торино" выиграл первый тайм со счетом 1:0. Кварацхелия вошел в символическую сборную серии А 2023 года – WhoScored >>Второй тайм начался для "Наполи" более чем неудачно. На 49 минуте у гостей осталось 10 игроков. Дебют Паскуале Мадзокки оказался неудачным, он получил красную карточку спустя четыре минуты после выхода на поле. На 66 минуте Алессандро Бонджорно еще больше увеличил преимущество "Торино" – 3:0. "Наполи" не смог победить в четвертой игре подряд и после 19 туров опустился на девятое место с 28 очками, а "Торино" (27) сократил отставание от неаполитанцев и поднялся на 10 место. Следующий матч клуб Кварацхелия проведет 13 января против "Салернитаны".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"
"Наполи" Кварацхелия уступил всухую "Торино" Сазонова
20:41 07.01.2024 (обновлено: 21:05 07.01.2024)
"Наполи" не смог победить в четвертой игре подряд и после 19 туров опустился на девятое место
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Итальянский "Наполи" вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелия в первом матче нового года в гостях проиграл "Торино", в котором с этого сезона играет защитник Саба Сазонов, со счетом 0:3.
В матче 19-го тура итальянской серии зрители увидели на поле двух игроков сборной Грузии – Хвича Кварацхелия был в основном составе "Наполи", а Саба Сазонов появился в рядах хозяев поля на 76 минуте.
Встреча началась с преимущества "Торино", первый реальный голевой момент хозяева создали на 22 минуте, но Никола Влашич промахнулся с близкого расстояния.
На 43 минуте Антонио Санабрия, вышедший один на один с голкипером, открыл счет, и "Торино" выиграл первый тайм со счетом 1:0.
Второй тайм начался для "Наполи" более чем неудачно. На 49 минуте у гостей осталось 10 игроков. Дебют Паскуале Мадзокки оказался неудачным, он получил красную карточку спустя четыре минуты после выхода на поле.
На 66 минуте Алессандро Бонджорно еще больше увеличил преимущество "Торино" – 3:0.
"Наполи" не смог победить в четвертой игре подряд и после 19 туров опустился на девятое место с 28 очками, а "Торино" (27) сократил отставание от неаполитанцев и поднялся на 10 место.
Следующий матч клуб Кварацхелия проведет 13 января против "Салернитаны".