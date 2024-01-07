https://sputnik-georgia.ru/20240107/pobeda-gruzinskoy-mechty-na-parlamentskikh-vyborakh-2024-neizbezhna---kobakhidze-285481692.html

Победа "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2024 неизбежна – Кобахидзе

Победа "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2024 неизбежна – Кобахидзе

Рейтинг правящей партии настолько высок, что у оппозиции просто нет никаких шансов на победу, заявил депутат 07.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-07T19:22+0400

2024-01-07T19:22+0400

2024-01-07T19:38+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Победа правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на парламентских выборах осенью 2024 года неизбежна, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. По его словам, рейтинг правящей партии настолько высок, что у оппозиции просто нет никаких шансов на победу. "Наш показатель сегодня составляет около 60%. Поэтому у оппозиции нет шансов добиться какого-либо успеха на этих выборах. Они создали все это", – сказал Кобахидзе. Рейтинги партийСогласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. Опрос был проведен в период с 30 сентября по 20 октября 2023 года. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%.Вся оппозиция находится под "Нацдвижением" – глава парламента Грузии >> Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно же опросу, проведенному 20 октября - 6 ноября по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело для Грузии" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Выборы 2024 По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024