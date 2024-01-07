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Войны и искусственный интеллект: Илия II затронул острые темы в своем послании

Войны и искусственный интеллект: Илия II затронул острые темы в своем послании

Католикос-Патриарх призвал верующих укреплять свою веру и помнить, что Господь слышит молитвы и покаяния 07.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-07T01:47+0400

2024-01-07T01:47+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

рождество

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в своем рождественском послании затронул острые проблемы, отметив, что сегодня человечество живет в опасное время и только вера поможет справиться с трудностями.Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.Илия II также отметил, что развитие технологий, в том числе "искусственный интеллект" ставит человека перед множеством психологических и биоэтических вызовов. При этом Илия II еще раз напомнил о необходимости укрепления веры. "Каждый из нас должен стремиться к личностному совершенствованию, что в первую очередь подразумевает познание Бога и желание прикоснуться к Его истине. Бог стоит выше логических категорий, и человеческий разум не может его постичь всеми знаниями человечества", - говорится в послании. По его словам, главнее всего вера, которая дет возможность быть ближе к Господу и Рождество дает осознание и понимание правильного пути – пути Христа."Он является совершенной любовью и добром, абсолютным знанием, спокойствием и мудростью", - подчеркивается в послании. Католикос-Патриарху всея Грузии Илие II исполнился 91 год>>Патриарх еще раз напомнил верующим о важности покаяния в грехах и восстановлении связи с Господом путем крещения святой Троицей, исповеди и причастия. "Если ты хочешь быть первым или сохранять преимущества стань слугой для всех (смиренным для всех), защищай святость сердца, не делай добро напоказ и раздавай милость бескорыстно - без желания получить что-то взамен. Живи для других так, как живешь для себя, а если кто-то сможет пожертвовать собой ради другого, тот получит высшую благодать", - говорится в послании. Согласно посланию, праведникам особенно сложно на жизненном пути, так как они встречают больше препятствий, чем обычные люди.Католикос-Патриарх призвал верующих укреплять свою веру и помнить, что Господь слышит молитвы и покаяния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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