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Более 2 тыс нелегальных мигрантов задержаны в Турции – МВД
Более 2 тыс нелегальных мигрантов задержаны в Турции – МВД
Среди задержанных также шестеро организаторов незаконного ввоза мигрантов в Турцию 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T10:31+0400
2024-01-08T10:31+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Более двух тысяч нелегальных мигрантов задержаны в 27 провинциях Турции во время операции турецких правоохранителей, сообщил глава МВД Али Ерликая. По данным главы МВД, шестеро организаторов незаконного ввоза мигрантов были арестованы, операции по поимке нелегалов будут продолжены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, турция
Более 2 тыс нелегальных мигрантов задержаны в Турции – МВД
Среди задержанных также шестеро организаторов незаконного ввоза мигрантов в Турцию
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Более двух тысяч нелегальных мигрантов задержаны в 27 провинциях Турции во время операции турецких правоохранителей, сообщил глава МВД Али Ерликая.
"Восемьдесят контрабандистов и 2 тысячи 155 нелегальных мигрантов были задержаны в ходе операций "Калкан-7", проведенных в 27 провинциях", – написал Ерликая в соцсети Х.
По данным главы МВД, шестеро организаторов незаконного ввоза мигрантов были арестованы, операции по поимке нелегалов будут продолжены.