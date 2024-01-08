https://sputnik-georgia.ru/20240108/bolee-2-tys-nelegalnykh-migrantov-zaderzhany-v-turtsii--mvd-285485084.html

Более 2 тыс нелегальных мигрантов задержаны в Турции – МВД

Более 2 тыс нелегальных мигрантов задержаны в Турции – МВД

Среди задержанных также шестеро организаторов незаконного ввоза мигрантов в Турцию 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T10:31+0400

2024-01-08T10:31+0400

2024-01-08T10:31+0400

новости

в мире

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23754/28/237542806_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_ad54be15f67f50d4509c49e4ca9d7237.jpg

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Более двух тысяч нелегальных мигрантов задержаны в 27 провинциях Турции во время операции турецких правоохранителей, сообщил глава МВД Али Ерликая. По данным главы МВД, шестеро организаторов незаконного ввоза мигрантов были арестованы, операции по поимке нелегалов будут продолжены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, турция