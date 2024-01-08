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Дорога к границе с Арменией закрыта для большегрузов
Дорога к границе с Арменией закрыта для большегрузов
На перевале Паравани-Ниноцминда введены ограничения из-за метели и плохой видимости 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T23:48+0400
2024-01-08T23:48+0400
2024-01-09T01:02+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Перевал Паравани закрыт для автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест из-за сложных метеорологических условий, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, из-за метели и плохой видимости ограничение действует на участке с 94 по 147 километр (перевал Паравани-Ниноцминда) трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Движение других видов транспорта на данном участке свободно. На остальных участках трассы движение транспорта также открыто.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
Дорога к границе с Арменией закрыта для большегрузов
23:48 08.01.2024 (обновлено: 01:02 09.01.2024)
На перевале Паравани-Ниноцминда введены ограничения из-за метели и плохой видимости
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Перевал Паравани закрыт для автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест из-за сложных метеорологических условий, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, из-за метели и плохой видимости ограничение действует на участке с 94 по 147 километр (перевал Паравани-Ниноцминда) трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.
Движение других видов транспорта на данном участке свободно.
На остальных участках трассы движение транспорта также открыто.