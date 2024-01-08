https://sputnik-georgia.ru/20240108/doroga-k-granitse-s-armeniey-zakryta-dlya-bolshegruzov-285511654.html

Дорога к границе с Арменией закрыта для большегрузов

Дорога к границе с Арменией закрыта для большегрузов

На перевале Паравани-Ниноцминда введены ограничения из-за метели и плохой видимости 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T23:48+0400

2024-01-08T23:48+0400

2024-01-09T01:02+0400

грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Перевал Паравани закрыт для автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест из-за сложных метеорологических условий, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, из-за метели и плохой видимости ограничение действует на участке с 94 по 147 километр (перевал Паравани-Ниноцминда) трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Движение других видов транспорта на данном участке свободно. На остальных участках трассы движение транспорта также открыто.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог