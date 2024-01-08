https://sputnik-georgia.ru/20240108/gosudarstvo-obespechit-mnogodetnye-bezdomnye-semi-v-gruzii-novym-zhilem-285509517.html

Государство обеспечит многодетные бездомные семьи в Грузии новым жильем

Государство обеспечит многодетные бездомные семьи в Грузии новым жильем

В рамках программы государство обеспечит новой жилплощадью около одной тысячи семей, находящихся в трудных жилищных условиях 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T20:10+0400

2024-01-08T20:10+0400

2024-01-08T20:10+0400

грузия

новости

общество

правительство грузии

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Правительство Грузии собирается утвердить целевую государственную программу с бюджетом 50 млн лари (около 18 млн долларов) для обеспечения многодетных семей со статусом соцнезащищенных и находящихся в тяжелых жилищных условиях жильем, сообщает пресс-служба администрации правительства. В рамках программы государство обеспечит новой жилплощадью около одной тысячи семей, находящихся в трудных жилищных условиях. Переселение семей будет осуществлено в любую административно-территориальную единицу Грузии. Программа продлится до конца 2025 года. Бенефициаром программы может стать семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей, все члены которой зарегистрированы в единой базе данных социально незащищенных семей органа социального обслуживания. Жилье в Грузии получит 1 тысяча бездомных многодетных семей >>Воспользоваться программой могут также семьи, члены которых не зарегистрированы в единой электронной базе данных Агентства по делам беженцев, экомигрантов и обеспечения средствами существования, а также если бездомный член семьи еще не получил от государства жилплощадь или соответствующую денежную компенсацию за приобретение жилплощади. После оценки этих и других критериев соответствующая комиссия примет решение по вопросу предоставления жилья семье. Как ранее заявил премьер, 25 миллионов будет выделено в 2024 году, а оставшиеся 25 – в 2025-м.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, правительство грузии, жилье для вынужденных переселенцев