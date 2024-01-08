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"Мы ею довольны" – в Федерации фигурного катания Грузии о Губановой
"Мы ею довольны" – в Федерации фигурного катания Грузии о Губановой
Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T16:58+0400
2024-01-08T16:58+0400
2024-01-08T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Чемпионка Европы 2023 года, выступающая за Грузию, Анастасия Губанова в хорошей форме, но она должна кататься на порядок лучше соперниц на предстоящем ЧЕ, чтобы не дать судьям повода придраться, заявила президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани РИА Новости. Летом 2021 года Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе 19-летней Губановой в сборную Грузии. По ходу текущего сезона фигуристка ухудшила собственные результаты, но сама отмечала, что ощущает скептическое отношение к себе со стороны судей. Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января.Лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах спорта стала русская фигуристка>>Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Она серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016). В 2023 году она стала лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах спорта по версии Национального олимпийского комитета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, анастасия губанова, россия
спорт, грузия, новости, анастасия губанова, россия
"Мы ею довольны" – в Федерации фигурного катания Грузии о Губановой
Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik.
Чемпионка Европы 2023 года, выступающая за Грузию, Анастасия Губанова в хорошей форме, но она должна кататься на порядок лучше соперниц на предстоящем ЧЕ, чтобы не дать судьям повода придраться, заявила президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани РИА Новости
.
Летом 2021 года Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе 19-летней Губановой в сборную Грузии. По ходу текущего сезона фигуристка ухудшила собственные результаты, но сама отмечала, что ощущает скептическое отношение к себе со стороны судей.
"Настя Губанова в хорошей форме, мы ей довольны. Буду надеяться, что на чемпионате Европы она наверстает все, что потеряла. Хотелось бы, чтобы она тоже показала высокий результат. Наверное, нужно кататься еще на одну голову выше, чтобы не давать поводов к себе придраться", – сказала Гиоргобиани.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января.
Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Она серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016). В 2023 году она стала лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах спорта по версии Национального олимпийского комитета.