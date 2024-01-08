https://sputnik-georgia.ru/20240108/narushenie-prav-potrebiteley-v-gruzii--novye-dannye-agentstva-konkurentsii-285508864.html

Нарушение прав потребителей в Грузии – новые данные Агентства конкуренции

Нарушение прав потребителей в Грузии – новые данные Агентства конкуренции

С 1 ноября 2022 года по декабрь 2023 года включительно в пользу потребителей было возмещено до 500 тысяч лари 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T19:44+0400

2024-01-08T19:44+0400

2024-01-08T19:44+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Национальное агентство конкуренции рассмотрело 578 заявок возможного нарушения прав потребителей, зарегистрированные до 31 декабря 2023 года, и изучает 340 из них, говорится в сообщении ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов. За отчетный период Агентство в 161 случае оформило 98 соглашений в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые предположительно пострадали в результате их торговой политики. Рассмотрения жалоб потребителей в сфере платежей рассмотрит спецкомиссия Нацбанка >>Агентство активно следит за процессом выполнения обязательств, взятых на себя компаниями. С 1 ноября 2022 года по декабрь 2023 года включительно в пользу потребителей было возмещено до 500 тысяч лари. За указанный период, согласно решению ведомства, подтверждено 56 нарушений прав группы потребителей в 84 случаях, а в 7 случаях нарушение не подтверждено. За невыполнение возложенного агентством обязательства в 22 случаях были оштрафованы 11 торговцев на сумму 21 283 лари. На данный момент из 27 случаев подтверждения нарушений в 14 случаях обязательства, возложенные агентством, полностью исполнены торговцем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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