https://sputnik-georgia.ru/20240108/passazhiropotok-v-aeroportakh-tbilisi-i-batumi-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-285506016.html
Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти – новые данные
Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти – новые данные
Деятельность TAV Georgia в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T16:38+0400
2024-01-08T16:38+0400
2024-01-08T16:38+0400
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тбилисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели в декабре 2023 года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает медиаплатформа BMG со ссылкой на компанию TAV Georgia, управляющую аэропортами Тбилиси и Батуми. В декабре аэропорт обслужил 303 620 пассажиров, тем самым увеличив аналогичные показатели 2019 года на 37%. Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, то в декабре прошлого года им воспользовались 28 556 пассажиров, что на 13% больше, чем за отчетный 2022 год, и на 9% больше, чем в декабре 2019 года. Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новые данные >>TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту. В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-2017 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета. Благодаря многомиллионным инвестициям TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, экономика, новости, tav georgia, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт
грузия, туризм, экономика, новости, tav georgia, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт
Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти – новые данные
Деятельность TAV Georgia в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели в декабре 2023 года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает медиаплатформа BMG со ссылкой на компанию TAV Georgia, управляющую аэропортами Тбилиси и Батуми.
В декабре аэропорт обслужил 303 620 пассажиров, тем самым увеличив аналогичные показатели 2019 года на 37%.
Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, то в декабре прошлого года им воспользовались 28 556 пассажиров, что на 13% больше, чем за отчетный 2022 год, и на 9% больше, чем в декабре 2019 года.
TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.
В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-2017 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.
Благодаря многомиллионным инвестициям TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.