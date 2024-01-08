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Рост ВВП, усиление торговли с Россией, проблема миграции – прогнозы экспертов для Грузии

Рост ВВП, усиление торговли с Россией, проблема миграции – прогнозы экспертов для Грузии

Эксперты полагают, что в 2024 году положительные тенденции в грузинской экономике продолжатся, усилятся торговые связи с Россией и возрастут усилия в решении... 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T23:12+0400

2024-01-08T23:12+0400

2024-01-08T23:19+0400

экономика

грузия

аналитика

ника шенгелия

паата баирахтари

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Три года подряд экономика развивающейся Грузии растет на фоне глобальных вызовов, и страна придерживается курса становления транспортно-логистическим хабом благодаря своему геополитическому местоположению. В 2023 году важным достижением страны стал стабильный рост ВВП и снижение инфляции. Экономика будет расти Как заявил Sputnik Грузия вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия, в 2024 году ожидается рост ВВП до 6,4%, инфляция приблизится к целевому показателю в 3%, а курс грузинской валюты по отношению к доллару США будет на уровне 2,8 лари, в том случае если валютные поступления снизятся и опустятся до 200 миллионов лари в месяц. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 – 10,4%. Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2023 года составил 6,9%. По мнению эксперта по экономическим вопросам, профессора Сосо Арчвадзе, темп роста грузинской экономики во многом зависит не только от внутренних возможностей страны, но и от внешнеэкономической ситуации. "Все так завязано друг на друге. Глобальная экономика подразумевает, что рост зависит не только от внутренних усилий, но и от соответствующей внешнеэкономической конъюктуры. Потому что мы многие продукты производим не только для внутреннего потребления, но и для внешнего рынка. Но если на внешнем рынке относительно неблагоприятная ситуация, то мы не можем наращивать производство в том объеме, на который имеются потенциальные возможности. То есть если наши соседи не будут закупать грузинское вино, минеральные воды и т. д., то мы не сможем их производить в большом объеме", – пояснил Арчвадзе. По его словам, в 2024 году двузначного роста ВВП ждать не стоит, но экономика Грузии вырастет не менее чем на 6% за счет роста реального сектора экономики, перерабатывающей промышленности и наращивания экспортных возможностей по многим отраслям, начиная от пищевой, заканчивая энергетикой. "И при сохранении прочих равных условий ожидаю что экономика Грузии выратстит немного больше по сравнению с международными прогнозами", - сказал Баирахтари Sputnik Грузия. Согласно базовому сценарию Национального банка Грузии, экономика Грузии сохранит стабильность и ее рост в 2023 году прогнозируется на уровне 6%. Торговые связи с Россией будут расти Как прогнозирует Ника Шенгелия, зависимость грузинской экономики от российской в 2023 году выросла в три раза по сравнению с 2022 годом, и эта зависимость будет расти и в 2024 году. "Россия наша соседняя страна, поэтому торговые связи между странами точно будут расти и в 2024 году. Я не вижу пока предпосылок завершения событий на Украине, и России санкции не снимут так скоро, поэтому товарооборот между Грузией и Россией будет динамичным", - заявил Шенгелия. По его словам, несмотря на то, что самым большим событием для Грузии в 2023 году является получение статуса кандидата на членство в ЕС, что больше носит политический характер, это не означает автоматического усиления торговых связей Грузии с Европой. Шенгелия считает, что Европа не сможет сменить Турцию и Россию в качестве основного торгового партнера. Эксперт отметил, что после 2025 года он видит Грузию в тесном сотрудничестве с Россией, и все к этому идет, и с экономической точки зрения разные страны сгруппируются и Грузия усилит связи с Россией и Китаем учитывая свое геополитическое расположение. "Определение валютных зон, тот факт что страны переходят на цифровую валюту это начало изменений. Мы видим что доллар теряет статус международного платежного инструмента, даже Грузия не торгует с Россией и Китаем в долларах, и возможно Турция тоже изымет доллары из торговых процедур. У Европы проблемы с энергоресурсами и она зависима от Россией. И что бы не говорили мы видим что Европа торгует с Россией несмотря на санкции", - отметил Шенгелия. Миграция как главный вызов Главным вызовом Грузии вот уже многие годы является миграция граждан. Решение проблемы занятости и снижение миграции должны стать важными задачами для Грузии в 2024 году, - заявил Sputnik Грузия экс замминистра сельского хозяйства, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили. В 2022 году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году 62%– мужчины, 38% – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции. По его словам, грузинские села пустеют, что пагубно для страны, поэтому процесс нужно остановить. По информации Цопурашвили население Грузии после 1989 года сократилось на 31,5% до 3,7 миллионов человек, что является катастрофическим снижением. По прогнозам демографов, Грузию ждет еще больший спад рождаемости, так как в 1990-2000 годы в стране родилось вдвое меньше девочек, чем в 1980-1990 годы. Согласно данным Национальной службы статистики, численность населения Грузии, по данным на 1 января 2023 года, составила 3 миллиона 736,4 тысячи человек, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году зафиксированы отрицательный естественный прирост населения (-6 799) и отрицательное миграционное сальдо (54 509). Согласно данным "Сакстата", отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии второй год подряд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, аналитика, ника шенгелия, паата баирахтари