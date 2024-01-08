https://sputnik-georgia.ru/20240108/smertelnoe-dtp-na-zapade-gruzii---muzhchinu-okolo-doma-sbil-mikroavtobus-285505697.html

Смертельное ДТП на западе Грузии – мужчину около дома сбил микроавтобус

Смертельное ДТП на западе Грузии – мужчину около дома сбил микроавтобус

Мужчина погиб на месте от полученных травм 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T16:15+0400

2024-01-08T16:15+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Микроавтобус насмерть сбил 44-летнего мужчину возле собственного дома в селе Зана Сенакского района (регион Самегрело – Земо Сванети), сообщает телекомпания "Рустави 2". Мужчина скончался на месте от полученных травм. У погибшего остались жена и двое детей. По информации СМИ, ДТП произошло в Рождество, 7 января. Водитель микроавтобуса задержан. Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". Наказывается тюремным заключением на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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