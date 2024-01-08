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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 8 до 14 января

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 8 до 14 января

В конце недели в Тбилиси ожидается минусовая температура днем и снег 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами ясную, местами дождливую и пасмурную погоду. В понедельник, 8 января, в Тбилиси ожидается местами преимущественно ясная погода, местами – облачная. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 4 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 14 градусов тепла. Синоптики прогнозируют слабый ветер.Закат в Тбилиси будет в 17:47.Во вторник, 9 января, в Тбилиси ожидается пасмурная, облачная погода и небольшой дождь. Восход солнца будет в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 5 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:48.В среду, 10 января, в Тбилиси ожидается облачная погода, ветер и ливневый дождь. Восход солнца будет в 08:27.Минимальная температура воздуха ночью составит 3 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 8 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:49.В четверг, 11 января, в Тбилиси ожидается местами облачная погода и слабый дождь, местами – преимущественно ясная. Восход солнца будет в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 3 градуса тепла, а днем поднимется максимум до 7 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:50.В пятницу, 12 января, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 08:26.Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 1 градус, а днем прогреется до 7 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:51.В субботу, 13 января, синоптики прогнозируют слабый дождь и местами снег. Восход солнца будет в 08:26.Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов, днем воздух прогреется до 4 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:52.В воскресенье, 14 января, в старый Новый Год в столице Грузии ожидается холодная погода. Температура воздуха упадет до минус трех градусов. Днем температура воздуха прогреется максимум до плюс 1 градуса тепла. Восход солнца будет в 08:26.Минимальная температура воздуха ночью составит 3 градуса, а днем поднимется максимум до 11 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:53.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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