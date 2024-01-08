https://sputnik-georgia.ru/20240108/tysyachi-zhiteley-tbilisi-ostalis-bez-gaza-iz-za-avarii-na-gazoprovode-285487367.html
Тысячи жителей Тбилиси остались без газа из-за аварии на газопроводе
Тысячи жителей Тбилиси остались без газа из-за аварии на газопроводе
Жителей Тбилиси, у которых отключили газ, призывают не оставлять краны газовых установок в открытом состоянии 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T12:08+0400
2024-01-08T12:08+0400
2024-01-08T12:46+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси энерджи
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/11/273985141_0:63:3078:1794_1920x0_80_0_0_a53d2144e618866f629fb6766db86c10.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Более 12 тысяч абонентов остались без газа из-за аварии на подземном газопроводе на улице Леха Качинского в Исанском районе Тбилиси, сообщает газораспределительная компания "Тбилиси Энерджи". Авария произошла поздно вечером 7 января. Кроме жителей частных домов газ не подается нескольким ресторанам, медицинским учреждениям, Службе госаудита и рынку в Исанском районе. Полный список улиц можно посмотреть на сайте компании.Восстановление газоснабжения началось 8 января с 10:00 утра и завершится к 22:00. Tbilisi Energy приносит своим абонентам извинения за неудобства, причиненные другой компанией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/11/273985141_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_7a1084a75ca479f0b9d10acd17a2b21b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси энерджи, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси энерджи, тбилиси
Тысячи жителей Тбилиси остались без газа из-за аварии на газопроводе
12:08 08.01.2024 (обновлено: 12:46 08.01.2024)
Жителей Тбилиси, у которых отключили газ, призывают не оставлять краны газовых установок в открытом состоянии
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Более 12 тысяч абонентов остались без газа из-за аварии на подземном газопроводе на улице Леха Качинского в Исанском районе Тбилиси, сообщает газораспределительная компания "Тбилиси Энерджи".
Авария произошла поздно вечером 7 января. Кроме жителей частных домов газ не подается нескольким ресторанам, медицинским учреждениям, Службе госаудита и рынку в Исанском районе. Полный список улиц можно посмотреть на сайте
компании.
Восстановление газоснабжения началось 8 января с 10:00 утра и завершится к 22:00.
"Пожалуйста, будьте осторожны и не оставляйте краны газовых установок в открытом состоянии", – говорится в информации компании.
Tbilisi Energy приносит своим абонентам извинения за неудобства, причиненные другой компанией.