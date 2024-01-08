https://sputnik-georgia.ru/20240108/tysyachi-zhiteley-tbilisi-ostalis-bez-gaza-iz-za-avarii-na-gazoprovode-285487367.html

Тысячи жителей Тбилиси остались без газа из-за аварии на газопроводе

Тысячи жителей Тбилиси остались без газа из-за аварии на газопроводе

Жителей Тбилиси, у которых отключили газ, призывают не оставлять краны газовых установок в открытом состоянии 08.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Более 12 тысяч абонентов остались без газа из-за аварии на подземном газопроводе на улице Леха Качинского в Исанском районе Тбилиси, сообщает газораспределительная компания "Тбилиси Энерджи". Авария произошла поздно вечером 7 января. Кроме жителей частных домов газ не подается нескольким ресторанам, медицинским учреждениям, Службе госаудита и рынку в Исанском районе. Полный список улиц можно посмотреть на сайте компании.Восстановление газоснабжения началось 8 января с 10:00 утра и завершится к 22:00. Tbilisi Energy приносит своим абонентам извинения за неудобства, причиненные другой компанией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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