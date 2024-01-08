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https://sputnik-georgia.ru/20240108/v-gruzii-defitsit-elitnoy-nedvizhimosti--mnenie-eksperta-285484342.html
В Грузии дефицит элитной недвижимости – мнение эксперта
В Грузии дефицит элитной недвижимости – мнение эксперта
Спрос на элитную недвижимость в основном исходит от бизнеса и дипломатов, однако в стране практически невозможно приобрести или снять квартиры этой категории... 08.01.2024, Sputnik Грузия
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экономика
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недвижимость в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Дефицит жилой недвижимости премиум-класса по-прежнему ощущается в Грузии, несмотря на рост новостроек, заявил управляющий партнер агентства недвижимости RENTALS Зураб Эристави. По информации Эристави, спрос на элитную недвижимость в основном исходит от бизнеса и дипломатов, однако в стране практически невозможно приобрести или снять квартиры этой категории. Как заявил Эристави, грузинские девелоперы начали строить квартиры меньшего размера, которые были более востребованы, а когда вдруг вырос спрос на квартиры площадью 200-400 квадратных метров, рынок оказался к этому не готов. Глава компании отметил, что, несмотря на то, что ситуация немного исправилась, дефицит на элитные квартиры в стране все еще ощутим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, недвижимость в грузии
грузия, экономика, новости, недвижимость в грузии

В Грузии дефицит элитной недвижимости – мнение эксперта

10:11 08.01.2024
© photo: Sputnik / StringerРайон Ваке, элитная недвижимость в Тбилиси
Район Ваке, элитная недвижимость в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Спрос на элитную недвижимость в основном исходит от бизнеса и дипломатов, однако в стране практически невозможно приобрести или снять квартиры этой категории, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Дефицит жилой недвижимости премиум-класса по-прежнему ощущается в Грузии, несмотря на рост новостроек, заявил управляющий партнер агентства недвижимости RENTALS Зураб Эристави.
По информации Эристави, спрос на элитную недвижимость в основном исходит от бизнеса и дипломатов, однако в стране практически невозможно приобрести или снять квартиры этой категории.

"Если взять верхушку пирамиды и говорить о самой дорогой недвижимости, то сегодня у нас по-прежнему серьезный дефицит. Предложений как на продажу, так и в аренду меньше", – заявил Эристави в эфире медиаплатформы BMG.

Как заявил Эристави, грузинские девелоперы начали строить квартиры меньшего размера, которые были более востребованы, а когда вдруг вырос спрос на квартиры площадью 200-400 квадратных метров, рынок оказался к этому не готов.
Глава компании отметил, что, несмотря на то, что ситуация немного исправилась, дефицит на элитные квартиры в стране все еще ощутим.
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