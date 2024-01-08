https://sputnik-georgia.ru/20240108/v-gruzii-defitsit-elitnoy-nedvizhimosti--mnenie-eksperta-285484342.html

В Грузии дефицит элитной недвижимости – мнение эксперта

В Грузии дефицит элитной недвижимости – мнение эксперта

Спрос на элитную недвижимость в основном исходит от бизнеса и дипломатов, однако в стране практически невозможно приобрести или снять квартиры этой категории... 08.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Дефицит жилой недвижимости премиум-класса по-прежнему ощущается в Грузии, несмотря на рост новостроек, заявил управляющий партнер агентства недвижимости RENTALS Зураб Эристави. По информации Эристави, спрос на элитную недвижимость в основном исходит от бизнеса и дипломатов, однако в стране практически невозможно приобрести или снять квартиры этой категории. Как заявил Эристави, грузинские девелоперы начали строить квартиры меньшего размера, которые были более востребованы, а когда вдруг вырос спрос на квартиры площадью 200-400 квадратных метров, рынок оказался к этому не готов. Глава компании отметил, что, несмотря на то, что ситуация немного исправилась, дефицит на элитные квартиры в стране все еще ощутим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, экономика, новости, недвижимость в грузии