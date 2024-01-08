https://sputnik-georgia.ru/20240108/vsemirnyy-forum-gosuslug-oon-proydet-v-gruzii-v-2026-godu-285487664.html
Всемирный форум госуслуг ООН пройдет в Грузии в 2026 году
Всемирный форум госуслуг ООН пройдет в Грузии в 2026 году
В мероприятии ежегодно участвуют около тысячи представителей из разных стран мира, в том числе лидеры правительств и ведущие политики 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T12:27+0400
2024-01-08T12:27+0400
2024-01-08T12:52+0400
грузия
новости
общество
антониу гутерриш
рати брегадзе
оон
сша
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24010/24/240102458_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_8dff58988849afebd69e61447979c210.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Всемирный форум государственных услуг ООН пройдет в Грузии в 2026 году, организатором мероприятия выступит министерство юстиции, сообщается на странице ведомства в соцсети.Проведение мероприятия в Грузии было рассмотрено на встрече генсека ООН Антониу Гутерриша и министра юстиции Рати Брегадзе в США в декабре 2023 года. ООН отправило официальное письмо Минюсту Грузии, в котором подтвердило проведение данного мероприятие в 2026 году. Заместитель генсека ООН Ли Цзюньхуа поблагодарил минюст Грузии за поддержку государственного администрирования. Министр юстиции Грузии встретился с заместителем генсека ООН в декабре 2023 года в рамках официального визита в США. Брегадзе подчеркнул, что быстрые, эффективные государственные услуги, ориентированные на нужды потребителей, являются визитной карточкой правительства и Минюста страны.Как отметил Брегадзе, доступ к данным сервисам ведомство постоянно улучшает, в том числе путем цифровых и инновационных технологий. В форуме госуслуг ООН каждый год принимают участие около тысячи представителей из разных стран мира, в том числе лидеры правительств, ведущие политики и так далее. В рамках форума участники будут обсуждать современные вызовы в сфере госуслуг, инновационную практику и возможности стратегического развития. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24010/24/240102458_90:0:1509:1064_1920x0_80_0_0_3b13da1dce1aad4eedcbb3f8a0005b11.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, антониу гутерриш, рати брегадзе, оон, сша, анонсы
грузия, новости, общество, антониу гутерриш, рати брегадзе, оон, сша, анонсы
Всемирный форум госуслуг ООН пройдет в Грузии в 2026 году
12:27 08.01.2024 (обновлено: 12:52 08.01.2024)
В мероприятии ежегодно участвуют около тысячи представителей из разных стран мира, в том числе лидеры правительств и ведущие политики
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Всемирный форум государственных услуг ООН пройдет в Грузии в 2026 году, организатором мероприятия выступит министерство юстиции, сообщается на странице ведомства в соцсети.
Проведение мероприятия в Грузии было рассмотрено на встрече генсека ООН Антониу Гутерриша и министра юстиции Рати Брегадзе в США в декабре 2023 года. ООН отправило официальное письмо Минюсту Грузии, в котором подтвердило проведение данного мероприятие в 2026 году.
Заместитель генсека ООН Ли Цзюньхуа поблагодарил минюст Грузии за поддержку государственного администрирования.
"Мы благодарим вас за вашу поддержку укрепления государственного администрирования как эффективного механизма содействия устойчивому развитию, и мы с нетерпением ожидаем работы с правительством Грузии для подготовки форума к 2026 году", – говорится в письме.
Министр юстиции Грузии встретился с заместителем генсека ООН в декабре 2023 года в рамках официального визита в США. Брегадзе подчеркнул, что быстрые, эффективные государственные услуги, ориентированные на нужды потребителей, являются визитной карточкой правительства и Минюста страны.
Как отметил Брегадзе, доступ к данным сервисам ведомство постоянно улучшает, в том числе путем цифровых и инновационных технологий.
В форуме госуслуг ООН каждый год принимают участие около тысячи представителей из разных стран мира, в том числе лидеры правительств, ведущие политики и так далее. В рамках форума участники будут обсуждать современные вызовы в сфере госуслуг, инновационную практику и возможности стратегического развития.