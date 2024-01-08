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Всемирный форум госуслуг ООН пройдет в Грузии в 2026 году
Всемирный форум госуслуг ООН пройдет в Грузии в 2026 году
В мероприятии ежегодно участвуют около тысячи представителей из разных стран мира, в том числе лидеры правительств и ведущие политики 08.01.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Всемирный форум государственных услуг ООН пройдет в Грузии в 2026 году, организатором мероприятия выступит министерство юстиции, сообщается на странице ведомства в соцсети.Проведение мероприятия в Грузии было рассмотрено на встрече генсека ООН Антониу Гутерриша и министра юстиции Рати Брегадзе в США в декабре 2023 года. ООН отправило официальное письмо Минюсту Грузии, в котором подтвердило проведение данного мероприятие в 2026 году. Заместитель генсека ООН Ли Цзюньхуа поблагодарил минюст Грузии за поддержку государственного администрирования. Министр юстиции Грузии встретился с заместителем генсека ООН в декабре 2023 года в рамках официального визита в США. Брегадзе подчеркнул, что быстрые, эффективные государственные услуги, ориентированные на нужды потребителей, являются визитной карточкой правительства и Минюста страны.Как отметил Брегадзе, доступ к данным сервисам ведомство постоянно улучшает, в том числе путем цифровых и инновационных технологий. В форуме госуслуг ООН каждый год принимают участие около тысячи представителей из разных стран мира, в том числе лидеры правительств, ведущие политики и так далее. В рамках форума участники будут обсуждать современные вызовы в сфере госуслуг, инновационную практику и возможности стратегического развития. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, антониу гутерриш, рати брегадзе, оон, сша, анонсы
грузия, новости, общество, антониу гутерриш, рати брегадзе, оон, сша, анонсы

Всемирный форум госуслуг ООН пройдет в Грузии в 2026 году

12:27 08.01.2024 (обновлено: 12:52 08.01.2024)
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsЛоготип ООН
Логотип ООН - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2024
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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В мероприятии ежегодно участвуют около тысячи представителей из разных стран мира, в том числе лидеры правительств и ведущие политики
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Всемирный форум государственных услуг ООН пройдет в Грузии в 2026 году, организатором мероприятия выступит министерство юстиции, сообщается на странице ведомства в соцсети.
Проведение мероприятия в Грузии было рассмотрено на встрече генсека ООН Антониу Гутерриша и министра юстиции Рати Брегадзе в США в декабре 2023 года. ООН отправило официальное письмо Минюсту Грузии, в котором подтвердило проведение данного мероприятие в 2026 году.
Заместитель генсека ООН Ли Цзюньхуа поблагодарил минюст Грузии за поддержку государственного администрирования.

"Мы благодарим вас за вашу поддержку укрепления государственного администрирования как эффективного механизма содействия устойчивому развитию, и мы с нетерпением ожидаем работы с правительством Грузии для подготовки форума к 2026 году", – говорится в письме.

Министр юстиции Грузии встретился с заместителем генсека ООН в декабре 2023 года в рамках официального визита в США. Брегадзе подчеркнул, что быстрые, эффективные государственные услуги, ориентированные на нужды потребителей, являются визитной карточкой правительства и Минюста страны.
Как отметил Брегадзе, доступ к данным сервисам ведомство постоянно улучшает, в том числе путем цифровых и инновационных технологий.
В форуме госуслуг ООН каждый год принимают участие около тысячи представителей из разных стран мира, в том числе лидеры правительств, ведущие политики и так далее. В рамках форума участники будут обсуждать современные вызовы в сфере госуслуг, инновационную практику и возможности стратегического развития.
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