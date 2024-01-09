https://sputnik-georgia.ru/20240109/gruziya-ekstradirovala-v-ssha-obvinyaemogo-v-osobo-tyazhkikh-prestupleniyakh-285518455.html

Грузия экстрадировала в США обвиняемого в особо тяжких преступлениях

Грузия экстрадировала в США обвиняемого в особо тяжких преступлениях

Мужчина, среди прочего, разыскивался за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и нападение на члена семьи 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T12:53+0400

2024-01-09T12:53+0400

2024-01-09T12:53+0400

грузия

новости

происшествия

ираклий шотадзе

тбилисский городской суд

интерпол

рати брегадзе

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/44/234094461_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_0bc796e0123ae5737f88060c09cd5e83.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола за особо тяжкие преступления гражданин США экстрадирован из Грузии на родину, сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии. Экстрадированный разыскивался компетентными органами США в 2017-2021 годы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и нападение на члена семьи в штате Техас, а также в 2020-2021 годах за членство в организованной преступной группе и другие преступления в штате Луизиана. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии Тбилисский городской суд признал допустимой экстрадицию указанного лица на родину. Определены условия депортации граждан Грузии из США>>Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 26 декабря 2023 года принял окончательное решение об экстрадиции, после чего разыскиваемый был передан сотрудниками Специальной пенитенциарной службы представителям компетентных органов США. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и генпрокурор республики Ираклий Шотадзе в рамках официального визита в США в декабре 2023 года парафировали соглашение об экстрадиции между двумя странами. Документ позволит правоохранительным органам обеих стран повысить оперативность и эффективность в борьбе с преступностью, заключили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, ираклий шотадзе, тбилисский городской суд, интерпол, рати брегадзе, сша