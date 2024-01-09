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Грузия экстрадировала в США обвиняемого в особо тяжких преступлениях
Грузия экстрадировала в США обвиняемого в особо тяжких преступлениях
Мужчина, среди прочего, разыскивался за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и нападение на члена семьи 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T12:53+0400
2024-01-09T12:53+0400
2024-01-09T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола за особо тяжкие преступления гражданин США экстрадирован из Грузии на родину, сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии. Экстрадированный разыскивался компетентными органами США в 2017-2021 годы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и нападение на члена семьи в штате Техас, а также в 2020-2021 годах за членство в организованной преступной группе и другие преступления в штате Луизиана. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии Тбилисский городской суд признал допустимой экстрадицию указанного лица на родину. Определены условия депортации граждан Грузии из США>>Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 26 декабря 2023 года принял окончательное решение об экстрадиции, после чего разыскиваемый был передан сотрудниками Специальной пенитенциарной службы представителям компетентных органов США. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и генпрокурор республики Ираклий Шотадзе в рамках официального визита в США в декабре 2023 года парафировали соглашение об экстрадиции между двумя странами. Документ позволит правоохранительным органам обеих стран повысить оперативность и эффективность в борьбе с преступностью, заключили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, ираклий шотадзе, тбилисский городской суд, интерпол, рати брегадзе, сша
грузия, новости, происшествия, ираклий шотадзе, тбилисский городской суд, интерпол, рати брегадзе, сша
Грузия экстрадировала в США обвиняемого в особо тяжких преступлениях
Мужчина, среди прочего, разыскивался за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и нападение на члена семьи
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола за особо тяжкие преступления гражданин США экстрадирован из Грузии на родину, сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии.
Экстрадированный разыскивался компетентными органами США в 2017-2021 годы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и нападение на члена семьи в штате Техас, а также в 2020-2021 годах за членство в организованной преступной группе и другие преступления в штате Луизиана.
На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии Тбилисский городской суд признал допустимой экстрадицию указанного лица на родину.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 26 декабря 2023 года принял окончательное решение об экстрадиции, после чего разыскиваемый был передан сотрудниками Специальной пенитенциарной службы представителям компетентных органов США.
"Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров с целью привлечения разыскиваемых лиц к ответственности", – говорится в сообщении.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и генпрокурор республики Ираклий Шотадзе в рамках официального визита в США в декабре 2023 года парафировали соглашение об экстрадиции между двумя странами.
Документ позволит правоохранительным органам обеих стран повысить оперативность и эффективность в борьбе с преступностью, заключили в ведомстве.