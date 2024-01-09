https://sputnik-georgia.ru/20240109/ikonu-v-glavnom-khrame-gruzii-oblili-kraskoy-285539028.html

Икону в главном храме Грузии облили краской

Икону в главном храме Грузии облили краской

Как видно из кадров, краска не попала на ту часть иконы, где изображен Сталин 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T18:15+0400

2024-01-09T18:15+0400

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кафедральный собор самеба

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Икону святой Матроны Московской с клеймами, изображен советский вождь Иосиф Сталин, неизвестные залили краской в Кафедральном соборе святой Троицы Самеба, кадры опубликовала эко-активист Ната Перадзе в в соцсети. Скандал вокруг иконы начался после того, как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун праздника Рождества Христова опубликовал видео из Самеба, где можно увидеть Иосифа Сталина (Джугашвили) в одном из сюжетов клейма иконы. В своем посте оппозиционер назвал Сталина инициатором уничтожения независимости Грузии, убийцей тысяч священнослужителей. При этом, как видно из кадров, краска не попала на ту часть иконы, где изображен Сталин. Представители Патриархии Грузии пока не комментировали инцидент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, кафедральный собор самеба, святая матрона