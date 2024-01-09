https://sputnik-georgia.ru/20240109/kak-menyalsya-uroven-bezrabotitsy-gruzii-v-2023-godu--otchet-glavy-sluzhby-statistiki-285541345.html

Как менялся уровень безработицы Грузии в 2023 году – отчет главы Службы статистики

Как менялся уровень безработицы Грузии в 2023 году – отчет главы Службы статистики

Доля нанятых работников составляет по-прежнему чуть больше 2/3 от общего числа трудоустроенных, заявил глава "Сакстата" 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T21:47+0400

2024-01-09T21:47+0400

2024-01-09T22:17+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2023 года был высоким по сравнению с третьим кварталом, что связано с сельскохозяйственными работами, заявил исполнительный директор Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" Гогита Тодрадзе на брифинге, подводя итоги 2023 года. Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2023 года составил 15,6%, во втором квартале – 16,7%, в первом квартале – 18%, в четвертом квартале 2022 года – 16,1%, в третьем квартале 2022 года – 15,6%, во втором квартале 2022 – 18,1%, а в первом квартале 2022 года – 19,4%. По его словам, доля нанятых работников составляет по-прежнему чуть больше 2/3 от общего числа трудоустроенных. Кроме того, по информации Тодрадзе, в третьем квартале 2023 года средняя зарплата выросла на 16% и составляет 1 855 лари, хотя есть отрасли, например сфера информации и коммуникации, где средняя зарплата составляет около 4 тысяч лари. Затем следуют сектор строительства, где зарплата составляет примерно 3 тысячи лари, а в финансовом и страховом секторе средний показатель зарплаты чуть меньше 3 тысяч лари. "Кроме того, мы уже два года предоставляем пользователям возможность использовать еще один дополнительный индикатор в направлении статистики зарплат. Это медианная зарплата, которая в общей сложности составляет около 1 050 лари", – сказал Тодрадзе. Безработица и занятость в Грузии – новые данные >>Согласно данным "Сакстата", в бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за июль-сентябрь 2023 года составила 2 007,2 лари, что на 17,1% выше аналогичного показателя прошлого года. Средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в третьем квартале 2023 года выросла на 14,4% и составила 1 579,5 лари. При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В третьем квартале 2023 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 233,9 лари, тогда как женщин – 1 459,1 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"