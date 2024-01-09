https://sputnik-georgia.ru/20240109/kharcho-popal-v-dvadtsatku-luchshikh-supov-mira-285541015.html
Харчо попал в двадцатку лучших супов мира
Харчо попал в двадцатку лучших супов мира
Особенный вкус блюду придает соус из кислых, неспелых слив 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T21:16+0400
2024-01-09T21:16+0400
2024-01-09T22:18+0400
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новости
культура
грузинская кухня
суп "харчо"
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и кислым соусом ткемали – харчо – является одним из двадцати лучших супов мира по версии CNN Travel. Издание посвятило статью лучшим супам мира. В статье отмечено, что харчо – один из самых популярных горячих блюд в Грузии и особенный вкус ему придает соус из ткемали (соус из слив, чеснока и трав – ред.). Именно соус из кислых, неспелых слив придает особенный вкус блюду из говядины и измельченных орехов. Однако особый вкус придают и пряности, особенно уцхо сунели (грузинская приправа, состоящая из высушенных и перемолотых семян пажитника голубого – ред.). Тбилиси и его кухня попали в центр внимания популярного путеводителя TasteAtlas >>Первую пятерку в списке заняли нигерийский суп Банга, вьетнамский Фо, украинский Борщ, французский Буйабес, португальский Калду верде. Последнюю, двадцатую строчку занимает турецкий суп из кислого йогурта Яйла Чорбасы. Грузинский суп-харчо попал в рейтинг лучших блюд мира >>Это не первое признание грузинского блюда харчо. В ноябре 2023 года кулинарный путеводитель TasteAtlas опубликовал список 50 лучших супов мира, среди них оказался и суп харчо. Харчо оказался на 18 месте. Автор статьи назвал суп "сытным". TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, грузинская кухня, суп "харчо"
грузия, новости, культура, грузинская кухня, суп "харчо"
Харчо попал в двадцатку лучших супов мира
21:16 09.01.2024 (обновлено: 22:18 09.01.2024)
Особенный вкус блюду придает соус из кислых, неспелых слив
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik.
Национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и кислым соусом ткемали – харчо – является одним из двадцати лучших супов мира по версии CNN Travel
.
Издание посвятило статью лучшим супам мира. В статье отмечено, что харчо – один из самых популярных горячих блюд в Грузии и особенный вкус ему придает соус из ткемали (соус из слив, чеснока и трав – ред.).
Именно соус из кислых, неспелых слив придает особенный вкус блюду из говядины и измельченных орехов. Однако особый вкус придают и пряности, особенно уцхо сунели (грузинская приправа, состоящая из высушенных и перемолотых семян пажитника голубого – ред.).
Первую пятерку в списке заняли нигерийский суп Банга, вьетнамский Фо, украинский Борщ, французский Буйабес, португальский Калду верде.
Последнюю, двадцатую строчку занимает турецкий суп из кислого йогурта Яйла Чорбасы.
Это не первое признание грузинского блюда харчо. В ноябре 2023 года кулинарный путеводитель TasteAtlas опубликовал список 50 лучших супов мира, среди них оказался и суп харчо. Харчо оказался на 18 месте. Автор статьи назвал суп "сытным".
TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков.