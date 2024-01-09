https://sputnik-georgia.ru/20240109/kharcho-popal-v-dvadtsatku-luchshikh-supov-mira-285541015.html

Харчо попал в двадцатку лучших супов мира

Харчо попал в двадцатку лучших супов мира

Особенный вкус блюду придает соус из кислых, неспелых слив 09.01.2024, Sputnik Грузия

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грузинская кухня

суп "харчо"

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и кислым соусом ткемали – харчо – является одним из двадцати лучших супов мира по версии CNN Travel. Издание посвятило статью лучшим супам мира. В статье отмечено, что харчо – один из самых популярных горячих блюд в Грузии и особенный вкус ему придает соус из ткемали (соус из слив, чеснока и трав – ред.). Именно соус из кислых, неспелых слив придает особенный вкус блюду из говядины и измельченных орехов. Однако особый вкус придают и пряности, особенно уцхо сунели (грузинская приправа, состоящая из высушенных и перемолотых семян пажитника голубого – ред.). Тбилиси и его кухня попали в центр внимания популярного путеводителя TasteAtlas >>Первую пятерку в списке заняли нигерийский суп Банга, вьетнамский Фо, украинский Борщ, французский Буйабес, португальский Калду верде. Последнюю, двадцатую строчку занимает турецкий суп из кислого йогурта Яйла Чорбасы. Грузинский суп-харчо попал в рейтинг лучших блюд мира >>Это не первое признание грузинского блюда харчо. В ноябре 2023 года кулинарный путеводитель TasteAtlas опубликовал список 50 лучших супов мира, среди них оказался и суп харчо. Харчо оказался на 18 месте. Автор статьи назвал суп "сытным". TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, грузинская кухня, суп "харчо"