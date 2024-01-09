https://sputnik-georgia.ru/20240109/kitayskiy-novyy-god-2024-kogda-nachinaetsya-i-zakanchivaetsya-285540125.html

Китайский Новый год 2024: когда начинается и заканчивается?

Китайский Новый год 2024: когда начинается и заканчивается?

Китайский Новый год, который скоро наступит, с нетерпением ждут во всем мире – это самый главный и продолжительный восточный праздник 09.01.2024, Sputnik Грузия

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китайский новый год

справки

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Дату Китайского Нового года каждый год определяют по лунному календарю – начинается восточный праздник в первое новолуние нового года, в промежутке с 21 января до 21 февраля. Когда начинается Китайский Новый год в 2024-м и когда заканчивается, читайте в Sputnik Грузия. Когда начинается и заканчивается У китайцев летоисчисление сформировалось примерно к XIV веке до нашей эры – оно основывается на лунном календаре и с общепринятым в мире не совпадает. По китайскому календарю 10 февраля 2024 года начинается 4721-й – год Зеленного Деревянного Дракона. По пекинскому времени Китайский Новый год наступит в полночь с 9 на 10 февраля. В Грузии праздник из-за разницы во времени наступит 9 февраля в 20:00 по тбилисскому времени. В старину Китайский Новый год, или Праздник Весны, отмечали целый месяц. В наши дни количество выходных сократилось – на 15-й день он заканчивается грандиозным Фестивалем китайских фонарей. Дракон полноправным хозяином станет с 10 февраля и передаст бразды правления 28 января 2025 года Деревянной Зеленой Змее. Китайский календарь основан на 60 летним цикле, так как китайцы традиционно считали большие промежутки времени не веками, а шестидесятилетиями – начинаются они годом Деревянной Крысы и Водяной Свиньей заканчиваются. Начался последний цикл в 1984-м и в 2044-м закончится. У жителей Востока Новый год означает новый виток времени, то есть начнется новый жизненный цикл в день, когда зима встречает весну и наступит Новый год. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20231230/chto-nelzya-darit-na-novyy-god-drakona-narodnye-primety-285345828.html

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