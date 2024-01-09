https://sputnik-georgia.ru/20240109/novyy-ustav-gruzinskoy-mechty-kandidaturu-premera-gruzii-budet-vydvigat-ivanishvili-285518218.html

Новый устав "Грузинской мечты": кандидатуру премьера Грузии будет выдвигать Иванишвили

Новый устав "Грузинской мечты": кандидатуру премьера Грузии будет выдвигать Иванишвили

Иванишвили также может созвать внеочередной съезд партии 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T12:33+0400

2024-01-09T12:33+0400

2024-01-09T12:33+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

национальное агентство публичного реестра

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, согласно обновленному уставу партии, получил полномочия выдвигать кандидатуру премьер-министра страны.Съезд "Грузинской мечты" 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. Одобренный седьмым внеочередным съездом "Грузинской мечты" обновленный устав партии опубликован на странице Национального агентства публичного реестра. Поправки вводят в партийную структуру должность почетного председателя партии. Согласно новому уставу, политсовет "утверждает кандидатуру премьер-министра Грузии по выдвижению почетного председателя партии". Кроме того, почетный председатель партии также может созвать внеочередной съезд. Согласно уставу, заседание политсовета созывается почетным председателем партии или председателем партии по собственной инициативе или по требованию не менее одной трети членов политсовета. Новый устав определяет функции политического совета, в том числе в документе говорится, что политический совет состоит из почетного председателя партии, председателя партии и 15 членов, избираемых съездом партии. Партия экс-премьера Гахария предлагает вернуть прямые выборы президента Грузии >>Согласно уставу, съезд партии может избрать почетным председателем партии человека, "который имеет особые заслуги перед страной и партией". Кроме того, почетный председатель является главным политическим советником партии. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, национальное агентство публичного реестра