https://sputnik-georgia.ru/20240108/partiya-eks-premera-gakhariya-predlagaet-vernut-pryamye-vybory-prezidenta-gruzii-285503047.html

Партия экс-премьера Гахария предлагает вернуть прямые выборы президента Грузии

Партия экс-премьера Гахария предлагает вернуть прямые выборы президента Грузии

Последние прямые выборы президента Грузии, на которых победила Саломе Зурабишвили, состоялись в 2018 году 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T14:10+0400

2024-01-08T14:10+0400

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бидзина иванишвили

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" призывает парламентское большинство и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили во время весенней сессии начать работу над конституционными поправками о возвращении прямых выборов президента гражданами страны, а не избирательной коллегией, сказал депутат Бека Лилуашвили. Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре 2024 года на парламентских выборах. По его словам, основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-премьер Бидзина Иванишвили сам осознал проблему бесконтрольности власти в стране, однако в качестве способа решения проблемы предложил обществу себя в роли контролера. На съезде правящей партии "Грузинская мечта" 30 декабря ее почетным председателем был избран Бидзина Иванишвили, 67-летний миллиардер, который решил вернуться в политику спустя три года после ухода из нее. Иванишвили заявил, что цель его возвращения в политическую жизнь – это создание "нового центра тяжести", чтобы на фоне усиления рейтинга, правящая партия не поддавалась на соблазн чрезмерной власти. Лидер "Грузинской мечты" раскрыл планы президента Грузии к выборам>>По мнению Лилуашвили, в демократической системе невозможно, чтобы один человек был гарантом государственной стабильности. Власть должна быть сбалансирована, в демократической системе невозможно, чтобы один человек был гарантом государственной стабильности. Поправки в Конституцию, согласно которым преиздента Грузии должна выбирать избирательная комиссия, были приняты в 2017 году, 117 голосами "за" и двумя "против". Две оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" не участвовали в голосовании. Последние прямые выборы президента Грузии состоялись в 2018 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, георгий гахария, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение