https://sputnik-georgia.ru/20240109/perepis-naseleniya-2024-v-gruzii--glavnye-novshestva-i-pravila-285542062.html

Перепись населения 2024 в Грузии – главные новшества и правила

Перепись населения 2024 в Грузии – главные новшества и правила

Перепись пройдет с 14 ноября по 19 декабря, а ее результаты станут известны уже в 2025 году 09.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Всеобщая перепись населения пройдет в Грузии осенью-зимой 2024 года и будет осуществляться при помощи новых технологий, заявил глава Национальной службы статистики Грузии ("Сакстат") Гогита Тодрадзе. Для Грузии это будет третья всеобщая перепись населения с момента обретения независимости. До этого перепись проходила в 2002 и в 2014 годах. По словам Тодрадзе, перепись пройдет с 14 ноября по 19 декабря, а ее результаты станут известны уже в 2025 году. Главным новшеством переписи будет использование современных технологий. "За первые десять дней мы с использованием метода саморегистрации проведем перепись и сбор материалов, что означает, что каждый пользователь будет иметь возможность зайти на наш сайт и зарегистрировать информацию, предусмотренную опросником, а после тех, кто этого не сделает, опросят уже на местах наши статистики и переписчики", – сказал Тодрадзе. Предстоящая перепись населения Грузии не связана с парламентскими выборами – "Сакстат" >>Согласно законодательству Грузии, перепись является обязательной для всех граждан Грузии и проживающих на террритории страны иностранцев, а также лиц без гражданства. Отказаться от участия в переписи нельзя, при этом все отвечающие на вопросы обязаны предоставить о себе достоверные данные. Единственные, кто может не принимать участие в переписи, – это иностранцы с дипломатической неприкосновенностью или иностранные военные.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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