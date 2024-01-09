https://sputnik-georgia.ru/20240109/pozhalovavshayasya-v-antimonopolnuyu-sluzhbu-gruzii-kompaniya-ne-soglasna-so-shtrafom-285539692.html

Пожаловавшаяся в антимонопольную службу Грузии компания не согласна со штрафом

Пожаловавшаяся в антимонопольную службу Грузии компания не согласна со штрафом

Агентство конкуренции и защиты прав потребителей установило факт нарушения закона "О конкуренции" на рынке онлайн-продажи билетов в кинотеатрах Грузии 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T19:10+0400

2024-01-09T19:10+0400

2024-01-09T19:15+0400

грузия

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агентство конкуренции грузии

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штраф

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Компания, подавшая жалобу в Национальное агентство конкуренции и прав потребителей по поводу возможного нарушения конкурентной среды на рынке онлайн-продажи билетов в кинотеатрах Грузии, не согласна с решением ведомства включить ее в список оштрафованных. Агентство конкуренции и защиты прав потребителей установило факт нарушения закона "О конкуренции" на рынке онлайн-продажи билетов в кинотеатрах Грузии и оштрафовало три компании, в том числе подавшую жалобу, на сумму в размере более 1,6 миллиона лари. Компания назвала решение Агентства о штрафе несправедливым. "Мы согласны с решением Агентства в той части, что Агентство посчитало контракт, заключенный между кинотеатрами и ТКТ.GE, соглашением, ограничивающим рынок. Это решение позволило Biletebi.ge вернуться на рынок", – отмечено в заявлении. История вопроса Агентство конкуренции приступило к изучению вопроса весной 2023 года из-за жалобы онлайн-платформы biletebi.ge, занимающейся продажей билетов. Жалоба направлена против другой платформы – tkt.ge и компании-владельца "Тинети". Сайт TKT.GE 31 декабря 2022 года заключил договор с "Дистрибьюторской компанией", согласно которому он получил эксклюзивное право на онлайн-продажу билетов в шесть основных кинотеатров Грузии. После проведенного исследования Агентство оценило этот договор как нарушение Закона "О конкуренции". Антимонопольная служба Грузии завершила проверку онлайн-торговли билетами в кино >>Участником сделки посчитали и заявителя ООО "Эл. Билетеби", который, в свою очередь, пытался получить такой же эксклюзив для своего портала biletebi.ge. На начальном этапе исследования на основании обращения Агентства суд приостановил "Дистрибьюторской компании" право использования эксклюзивного условия, благодаря чему biletebi.ge смогли вернуться на рынок. Согласно решению Агентства, единому экономическому субъекту "Дистрибьюторская компания" ("Дистрибьюторская компания", ООО "Кавеа Сабуртало", ООО "Кавеа Галерея", ООО "Кавеа Тбилиси Молл", ООО "Руставели Холдинг синема", ООО "Амирани", ООО "Апполо Батуми") предписан штраф в размере 1 120 562 лари, компании "Тинети" (100% владелец TBC Bank Group PLC) – 544 328 лари, а компании "Электронные билеты", подавшей жалобу – 5 368 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии, продажа билетов, кино, штраф