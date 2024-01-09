https://sputnik-georgia.ru/20240109/antimonopolnaya-sluzhba-gruzii-zavershila-proverku-onlayn-torgovli-biletami-v-kino-285536985.html

Антимонопольная служба Грузии завершила проверку онлайн-торговли билетами в кино

Антимонопольная служба Грузии завершила проверку онлайн-торговли билетами в кино

Агентство конкуренции приступило к изучению вопроса весной 2023 года из-за жалобы онлайн-платформы biletebi.ge, занимающейся продажей билетов 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T16:39+0400

2024-01-09T16:39+0400

2024-01-09T16:39+0400

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агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Агентство конкуренции и защиты прав потребителей установило факт нарушения закона "О конкуренции" на рынке онлайн-продажи билетов в кинотеатрах Грузии и оштрафовало три компании, в том числе подавшую жалобу, на сумму в размере более 1,6 миллиона лари, говорится в сообщении ведомства. Агентство конкуренции приступило к изучению вопроса весной 2023 года из-за жалобы онлайн-платформы biletebi.ge, занимающейся продажей билетов. Жалоба направлена против другой платформы – tkt.ge и компании-владельца "Тинети". Сайт TKT.GE 31 декабря 2022 года заключил договор с "Дистрибьюторской компанией", согласно которому он получил эксклюзивное право на онлайн-продажу билетов в шесть основных кинотеатров Грузии. Согласно решению Агентства, единому экономическому субъекту "Дистрибьюторская компания" ("Дистрибьюторская компания", ООО "Кавеа Сабуртало", ООО "Кавеа Галерея", ООО "Кавеа Тбилиси Молл", ООО "Руставели Холдинг синема", ООО "Амирани", ООО "Апполо Батуми") предписан штраф в размере 1 120 562 лари, компании "Тинети" (100% владелец TBC Bank Group PLC) – 544 328 лари, а компании "Электронные билеты", подавшей жалобу – 5 368 лари. Нарушение прав потребителей в Грузии – новые данные Агентства конкуренции >>По информации ведомства, заключенный между ООО "Дистрибьюторская компания" и ООО "Тинети" эксклюзивный договор, который давал право продавать билеты в кино только принадлежащему "Тинети" порталу tkt.ge, был оценен как нарушение Закона "О конкуренции". Участником сделки посчитали и заявителя ООО "Эл. Билетеби", который, в свою очередь, пытался получить такой же эксклюзив для своего портала biletebi.ge. Агентство напомнило, что на начальном этапе исследования на основании его обращения суд приостановил "Дистрибьюторской компании" право использования эксклюзивного условия. Исследование проводилось в отношении 5 экономических агентов, однако в отношении АО "ТБС Банк" и TBC Bank Group PLC нарушений статьи 7 закона "О конкуренции" не установлено. Также в отношении ООО "Дистрибьюторская компания" не подтверждено нарушение 6-й статьи закона ("Эксклюзив"). По решению ведомства в целях устранения нарушения законодательства компаниям-ответчикам ООО "Дистрибьюторская компания" и ООО "Тинети" предписано изьять 6-ю статью из заключенного между ними договора и связанные с ней права и обязанности и привести договора в соответствие с антимонопольным законодательством. Кроме того, в целях оздоровления рынка онлайн-продаж билетов агентство вынесло к рассмотрению три обязательные рекомендации. В частности, в целях онлайн-продажи билетов процесс выбора партнера/экономического агента/агентов должен осуществляться с учетом публичных, открытых и доступных конкурентных условий, а участие в процессе отбора должно быть обеспечено для всех заинтересованных экономических агентов. Рассмотрения жалоб потребителей в сфере платежей рассмотрит спецкомиссия Нацбанка >>Также дистрибьюторы билетов, организаторы, онлайн-продавцы должны вести договорные отношения таким образом, чтобы это не создавало неоправданного барьера для входа на рынок и не ограничивало участие экономических агентов на соответствующем рынке. В случае использования условия эксклюзивных поставок по неизбежной необходимости оно должно быть обосновано аргументами, которые в свою очередь могут стать предметом проверки ведомства. Попавшие под санкции компании имеют право обжаловать решение агентства в Тбилисском городском суде. Предпосылок для повышения цен на бензин нет – Агентство конкуренции >>В 2023 году Агентство завершило 8 исследований – о возможном злоупотреблении доминирующим положением, недобросовестной конкуренции, согласованных действиях и возможном ограничении конкуренции со стороны государственных административных ведомств. Из них в одном случае нарушения не установлено, в одном случае исследование прекращено по требованию заявителя, в 6 случаях установлено нарушение. Исследования охватывали рынки автомобильного топлива, табака, фармации, морских перевозок, электронных билетов в кино, автотехнических инспекций, услуг быстрого питания и строительных/инфраструктурных услуг. Кроме того, Национальное агентство по конкуренции в настоящее время исследует два дела – в отношении авторынка и рынка продуктов питания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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