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Тбилиси попал в список городов с особенными блюдами
Тбилиси попал в список городов с особенными блюдами
Тбилиси смог опередить такие известные города, как Флоренция, Сингапур, Мадрид, Нью-Йорк, Стамбул и многих других 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T23:38+0400
2024-01-09T23:38+0400
2024-01-09T23:38+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Тбилиси занял 17 место среди 100 других городов мира с особенными блюдами по версии TasteAtlas. TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков. Тбилиси смог опередить такие известные города, как Флоренция, Сингапур, Мадрид, Нью-Йорк, Стамбул, Брюссель, Рио-де-Жанейро, Милан, Прага. Харчо попал в двадцатку лучших супов мира >>В первую пятерку городов с особенными блюдами вошли Рим, Болонья, Неаполь, Вена, Токио. Самые распространенными блюдами, которыми не только Тбилиси, а вся Грузия встречает своих гостей, – это хачапури, хинкали, пхали, харчо, чахохбили, чакапули, мчади, мамалыга с сулгуни, чурчхела и много другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, грузинская кухня
грузия, новости, культура, тбилиси, грузинская кухня
Тбилиси попал в список городов с особенными блюдами
Тбилиси смог опередить такие известные города, как Флоренция, Сингапур, Мадрид, Нью-Йорк, Стамбул и многих других
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Тбилиси занял 17 место среди 100 других городов мира с особенными блюдами по версии TasteAtlas.
TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков.
Тбилиси смог опередить такие известные города, как Флоренция, Сингапур, Мадрид, Нью-Йорк, Стамбул, Брюссель, Рио-де-Жанейро, Милан, Прага.
В первую пятерку городов с особенными блюдами вошли Рим, Болонья, Неаполь, Вена, Токио.
Самые распространенными блюдами, которыми не только Тбилиси, а вся Грузия встречает своих гостей, – это хачапури, хинкали, пхали, харчо, чахохбили, чакапули, мчади, мамалыга с сулгуни, чурчхела и много другое.