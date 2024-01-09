https://sputnik-georgia.ru/20240109/tbilisi-popal-v-spisok-gorodov-s-osobennymi-blyudami-285542756.html

Тбилиси попал в список городов с особенными блюдами

Тбилиси попал в список городов с особенными блюдами

Тбилиси смог опередить такие известные города, как Флоренция, Сингапур, Мадрид, Нью-Йорк, Стамбул и многих других 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T23:38+0400

2024-01-09T23:38+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Тбилиси занял 17 место среди 100 других городов мира с особенными блюдами по версии TasteAtlas. TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков. Тбилиси смог опередить такие известные города, как Флоренция, Сингапур, Мадрид, Нью-Йорк, Стамбул, Брюссель, Рио-де-Жанейро, Милан, Прага. Харчо попал в двадцатку лучших супов мира >>В первую пятерку городов с особенными блюдами вошли Рим, Болонья, Неаполь, Вена, Токио. Самые распространенными блюдами, которыми не только Тбилиси, а вся Грузия встречает своих гостей, – это хачапури, хинкали, пхали, харчо, чахохбили, чакапули, мчади, мамалыга с сулгуни, чурчхела и много другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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