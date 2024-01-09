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В Батуми создали SpaceX Starship из спичек – как тебе такое, Илон Маск?
В Батуми создали SpaceX Starship из спичек – как тебе такое, Илон Маск?
Для создания космической конструкции понадобилось 300 тысяч спичек 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T15:54+0400
2024-01-09T15:54+0400
2024-01-09T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Конструкцию космического корабля SpaceX Starship, принадлежащего компании известного американского предпринимателя Илона Маска, создал из спичек 20-летний молодой человек Александре Абуселидзе из приморского города Батуми, об этом он написал на своей странице в соцсети. Для того, чтобы создать эту конструкцию, он использовал 300 тысяч спичек (6 250 коробков). Над своим проектом Абуселидзе работал в течение одного года. Высота конструкции достигает трех метров и содержит держатели ракеты, специальные механизмы, лифт и много других деталей. По словам Абуселидзе, ему сложно было все уместить в один кадр. Абуселидзе попросил оценить его работу в соцсети.За свою работу в декабре 2023 года он стал победителем в номинации "Деятель искусства года для Батуми" мэрии города. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, батуми, илон маск
В Батуми создали SpaceX Starship из спичек – как тебе такое, Илон Маск?
15:54 09.01.2024 (обновлено: 16:00 09.01.2024)
Для создания космической конструкции понадобилось 300 тысяч спичек
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Конструкцию космического корабля SpaceX Starship, принадлежащего компании известного американского предпринимателя Илона Маска, создал из спичек 20-летний молодой человек Александре Абуселидзе из приморского города Батуми, об этом он написал на своей странице в соцсети.
Для того, чтобы создать эту конструкцию, он использовал 300 тысяч спичек (6 250 коробков). Над своим проектом Абуселидзе работал в течение одного года.
"Я завершил работу над своей самой масштабной и сложной конструкцией. Мне понадобился год", – написал Абуселидзе.
Высота конструкции достигает трех метров и содержит держатели ракеты, специальные механизмы, лифт и много других деталей. По словам Абуселидзе, ему сложно было все уместить в один кадр.
"По своему масштабу данная конструкция является рекордной и второй в мире", – отметил Абуселидзе.
Абуселидзе попросил оценить его работу в соцсети.
За свою работу в декабре 2023 года он стал победителем в номинации "Деятель искусства года для Батуми" мэрии города.