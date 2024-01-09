https://sputnik-georgia.ru/20240109/v-batumi-sozdali-spacex-starship-iz-spichek---kak-tebe-takoe-ilon-mask-285535511.html

В Батуми создали SpaceX Starship из спичек – как тебе такое, Илон Маск?

В Батуми создали SpaceX Starship из спичек – как тебе такое, Илон Маск?

Для создания космической конструкции понадобилось 300 тысяч спичек 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T15:54+0400

2024-01-09T15:54+0400

2024-01-09T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Конструкцию космического корабля SpaceX Starship, принадлежащего компании известного американского предпринимателя Илона Маска, создал из спичек 20-летний молодой человек Александре Абуселидзе из приморского города Батуми, об этом он написал на своей странице в соцсети. Для того, чтобы создать эту конструкцию, он использовал 300 тысяч спичек (6 250 коробков). Над своим проектом Абуселидзе работал в течение одного года. Высота конструкции достигает трех метров и содержит держатели ракеты, специальные механизмы, лифт и много других деталей. По словам Абуселидзе, ему сложно было все уместить в один кадр. Абуселидзе попросил оценить его работу в соцсети.За свою работу в декабре 2023 года он стал победителем в номинации "Деятель искусства года для Батуми" мэрии города. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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