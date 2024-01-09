https://sputnik-georgia.ru/20240109/v-gruzinkoy-mechte-nazvali-initsiativu-partii-eks-premera-georgiya-gakhariya-nepravilnoy-285531829.html
В "Грузинской мечте" назвали инициативу партии экс-премьера Георгия Гахария неправильной
В "Грузинской мечте" назвали инициативу партии экс-премьера Георгия Гахария неправильной
Партия "За Грузию" предлагает начать работу над конституционными поправками о возвращении прямых выборов президента гражданами страны 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T14:27+0400
2024-01-09T14:27+0400
2024-01-09T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Инициатива партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" о возвращении прямых выборов президента страны является неправильной, и нельзя адаптировать Конституцию к какому-либо политическому процессу, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Партия "За Грузию" призвала парламентское большинство и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили во время весенней сессии начать работу над конституционными поправками о возвращении прямых выборов президента гражданами страны, а не избирательной коллегией. Инициативу озвучил депутат Бека Лилуашвили. Как отметил депутат, Конституцией определено, что страна хочет иметь систему правления, как в парламентской республике. Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре 2024 года на парламентских выборах. Депутат от правящей партии против инициативы о прямых выборах президента Грузии>>Поправки в Конституцию, согласно которым президента Грузии должна выбирать избирательная комиссия, были приняты в 2017 году, 117 голосами "за" и двумя "против". Две оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" не участвовали в голосовании. Последние прямые выборы президента Грузии состоялись в 2018 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, георгий гахария, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
В "Грузинской мечте" назвали инициативу партии экс-премьера Георгия Гахария неправильной
14:27 09.01.2024 (обновлено: 14:56 09.01.2024)
Партия "За Грузию" предлагает начать работу над конституционными поправками о возвращении прямых выборов президента гражданами страны
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Инициатива партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" о возвращении прямых выборов президента страны является неправильной, и нельзя адаптировать Конституцию к какому-либо политическому процессу, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Партия "За Грузию" призвала парламентское большинство и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили во время весенней сессии начать работу над конституционными поправками о возвращении прямых выборов президента гражданами страны, а не избирательной коллегией. Инициативу озвучил депутат Бека Лилуашвили.
"Когда речь идет о конституционном порядке, нельзя адаптировать Конституцию к какому-то политическому процессу. Думаю, что это неправильная инициатива и, возможно, она рассчитана на эмоциональные настроения. Нынешнее правило принято во многих европейских государствах", – заявил Сарджвеладзе.
Как отметил депутат, Конституцией определено, что страна хочет иметь систему правления, как в парламентской республике.
"В этой системе разумной является та модель избрания президента, которая определена действующей Конституцией. Кстати, такую же позицию в то время имел Георгий Гахария, который представлял "Грузинскую мечту". Непонятно, почему его позиция изменилась", – заявил Сарджвеладзе.
Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре 2024 года на парламентских выборах.
Поправки в Конституцию, согласно которым президента Грузии должна выбирать избирательная комиссия, были приняты в 2017 году, 117 голосами "за" и двумя "против".
Две оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" не участвовали в голосовании. Последние прямые выборы президента Грузии состоялись в 2018 году.