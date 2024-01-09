https://sputnik-georgia.ru/20240109/v-gruzinkoy-mechte-nazvali-initsiativu-partii-eks-premera-georgiya-gakhariya-nepravilnoy-285531829.html

В "Грузинской мечте" назвали инициативу партии экс-премьера Георгия Гахария неправильной

В "Грузинской мечте" назвали инициативу партии экс-премьера Георгия Гахария неправильной

Партия "За Грузию" предлагает начать работу над конституционными поправками о возвращении прямых выборов президента гражданами страны 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T14:27+0400

2024-01-09T14:27+0400

2024-01-09T14:56+0400

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бидзина иванишвили

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Инициатива партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" о возвращении прямых выборов президента страны является неправильной, и нельзя адаптировать Конституцию к какому-либо политическому процессу, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Партия "За Грузию" призвала парламентское большинство и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили во время весенней сессии начать работу над конституционными поправками о возвращении прямых выборов президента гражданами страны, а не избирательной коллегией. Инициативу озвучил депутат Бека Лилуашвили. Как отметил депутат, Конституцией определено, что страна хочет иметь систему правления, как в парламентской республике. Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре 2024 года на парламентских выборах. Депутат от правящей партии против инициативы о прямых выборах президента Грузии>>Поправки в Конституцию, согласно которым президента Грузии должна выбирать избирательная комиссия, были приняты в 2017 году, 117 голосами "за" и двумя "против". Две оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" не участвовали в голосовании. Последние прямые выборы президента Грузии состоялись в 2018 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение