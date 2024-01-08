https://sputnik-georgia.ru/20240108/deputat-ot-pravyaschey-partii-protiv-initsiativy-o-pryamykh-vyborakh-prezidenta-gruzii-285505385.html

Депутат от правящей партии против инициативы о прямых выборах президента Грузии

Депутат от правящей партии против инициативы о прямых выборах президента Грузии

Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает осенью 2024 года 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T15:54+0400

2024-01-08T15:54+0400

2024-01-08T16:02+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

президент грузии

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Разговоры о Конституционных изменениях и возвращении прямых выборов президента ставят команду партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" в курьезную ситуацию, если эта команда вообще существует, заявил член парламентского большинства Рати Ионатамишвили. Партия "За Грузию" призвала парламентское большинство и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили во время весенней сессии начать работу над конституционными поправками о возвращении прямых выборов президента гражданами страны, а не избирательной коллегией. Инициативу озвучил депутат Бека Лилуашвили. По словам депутата, у партии Гахария, исходя из содержания инициативы, кризис идей. "Где эти люди встретили Новый год? Их первое заявление и подобная инициатива означают, что у них кризис идей. Сейчас кризис стараются не замечать, но из этого ничего не выходит", – сказал Рати Ионатамишвили. Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре 2024 года на парламентских выборах. Партия экс-премьера Гахария предлагает вернуть прямые выборы президента Грузии >>Поправки в Конституцию, согласно которым президента Грузии должна выбирать избирательная комиссия, были приняты в 2017 году, 117 голосами "за" и двумя "против". Две оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" не участвовали в голосовании. Последние прямые выборы президента Грузии состоялись в 2018 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, президент грузии